Godox Ving V350F является, по сути, модификацией модели ThinkLite TT350F. В отличие от последней, V350F использует литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает большее число срабатываний и сокращает время перезарядки. Кроме того, вам не надо тратить деньги на АА аккумуляторы. Ving V350F обладает серьезным набором функций: она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря своей компактности, Godox V350F отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Fujifilm.

Полный функционал поддерживается камерами Fujifilm начиная с моделей X-Pro2 / X-T2. У камер, выпущенных ранее, а также у камер начального уровня (серии X-A, X-M, X-T100) часть функций может быть недоступна в связи с ограничениями ПО самих камер.

Подсветка автофокуса работает при выдержках менее 1/200 с.