Аккумулятор Godox VB26B для вспышек V1 и V860III

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074718 Артикул : 31318

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Godox VB26A – литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1, серии V860III (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), AD100 Pro. Емкость аккумулятора 3000 мАч (21,6 Втч), выходное напряжение 7,2 В. Для зарядки VB26A предназначено устройство VC26, которое через USB-разъем подключается к сетевому адаптеру, порту компьютера или другому источнику питания с напряжением 5 В. Зарядное устройство не входит в комплект. Задать вопрос 4 400 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Godox VB26A – литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1, серии V860III (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), AD100 Pro. Емкость аккумулятора 3000 мАч (21,6 Втч), выходное напряжение 7,2 В. Для зарядки VB26A предназначено устройство VC26, которое через USB-разъем подключается к сетевому адаптеру, порту компьютера или другому источнику питания с напряжением 5 В. Зарядное устройство не входит в комплект. Аккумулятор Godox VB26A (7,2В / 3000мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором VB26 (7,2В / 2600мАч). Характеристики: Модель: VB26

VB26 Емкость: 3000 мАч, 21.6 Втч

3000 мАч, 21.6 Втч Напряжение: 7.2В

7.2В Размеры: 71 х 42 х 24 мм

71 х 42 х 24 мм Вес: 130 г

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