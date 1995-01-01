Аккумулятор Godox VB26B для вспышек V1 и V860III
Код товара : УТ-00074718
Артикул : 31318
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Godox VB26A – литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1, серии V860III (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), AD100 Pro. Емкость аккумулятора 3000 мАч (21,6 Втч), выходное напряжение 7,2 В. Для зарядки VB26A предназначено устройство VC26, которое через USB-разъем подключается к сетевому адаптеру, порту компьютера или другому источнику питания с напряжением 5 В. Зарядное устройство не входит в комплект.
Аккумулятор Godox VB26A (7,2В / 3000мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором VB26 (7,2В / 2600мАч).
Характеристики:
- Модель: VB26
- Емкость: 3000 мАч, 21.6 Втч
- Напряжение: 7.2В
- Размеры: 71 х 42 х 24 мм
- Вес: 130 г