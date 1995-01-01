Godox V480 – модель 2025 года, которая занимает место между компактной Ving V350 и полноразмерной Ving V860III. Причем при своей достаточно невысокой цене, по мощности она ближе к V860 (в.ч. 50 против 60). Вспышка обладает современным цветным сенсорным экраном с новым интерфейсом, который будет понятнее новым пользователям. Съемный литий-ионный аккумулятор обеспечивает быструю перезарядку: всего 1.7 с при срабатываниях на максимальной мощности, а при выборе меньшей мощности (порядка 1/8) вы даже можете использовать вспышку в режиме серийной съемки. Компактная и легкая V480 отлично сочетается с небольшими беззеркальными камерами, включая фотоаппараты APS-C формата.

Ведущее число GN 50 обеспечивает мощное и качественное освещение где бы и как бы вы ни снимали: «в лоб», с отраженным светом, с использованием софтбоксов (насадки с байонетом Bowens устанавливаются через адаптер Godox S2). Благодаря поддержке высокоскоростной синхронизации (HSS) до 1/8000 с, интегрированной системе радиосинхронизации Godox X 2.4 ГГц и светодиодному моделирующему свету с 10 уровнями яркости вспышка V480 является компактным и универсальным решением для любых творческих задач.

Сенсорный экран и кнопки

Цветной сенсорный экран с диагональю 2.3", диск и удобные кнопки обеспечивают быстрое и точное управление вспышкой. Не нужно запоминать, какая физическая кнопка за что отвечает: перемещайтесь по меню, используя интуитивно понятные иконки. Коснитесь, проведите пальцем, прокутите диск или нажмите на кнопку подтверждения, чтобы легко менять параметры без пауз в съёмке.



Индикация дистанции

Дисплей V480 более информативен по сравнению с классическими моделями: к примеру, он в реальном времени показывает эффективную дальность импульса, позволяя мгновенно понять, находится ли объект в оптимальной зоне — удобно при работе в ограниченном пространстве, с отражённым светом или под открытым небом.



Ведущий и ведомый режимы

Встроенный модуль беспроводного управления Godox X 2.4 ГГц позволяет вспышке V480 работать и в качестве ведущей, и в качестве ведомой, используя 32 канала с эффективной дистанцией до 100 м: можно создавать масштабные осветительные схемы, освещая большие пространства. Управляйте несколькими вспышками напрямую с ведущего устройства — внешний синхронизатор не требуется, при этом вспышки можно разделить на 5 групп для раздельного управления каждой. Кроме того, в ведомом режиме доступны и классические виды синхронизации: по кабелю (вход 2.5 мм) или по оптической ловушке (первый или второй импульс).



Профессиональный контроль

V480 поддерживает все необходимые режимы: TTL, ручной и стробоскопический, а также высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с. Компенсация экспозиции и выбор синхронизации по шторке позволяют точно управлять светом и движением, достигая профессионального результата. В ручном режиме минимальная мощность составляет всего 1/256, что безопасно, к примеру, для съемки новорожденных, чьи глаза болезненно реагируют на яркий свет. Кроме того, при выборе такой мощности длина импульса составляет всего 1/20 000 с – при съемке в студии это позволяет «замораживать» объекты в полете (например, капли воды).

Легка на подъем

Вес V480 составляет 361 г вместе с батареей. V480 удобно лежит в руке, не тяготит при выносном размещении (на удочке) и не сильно влияет на балансировку камеры при установке в башмак.

До 650 импульсов на полной мощности

Аккумулятор Godox VB22 (7.2 В 2200 мАч) обеспечивает до 650 импульсов на полной мощности и перезарядку за 1.7с и менее. При этом хорошо работает охлаждение: V480 выдерживает десятки последовательных импульсов при съемке на максимальной мощности и сотни – при снижении до 1/4 - 1/8. Зарядка по USB-C позволяет быстро восстановить заряд в перерывах между съёмками, даже когда вы в дороге.



Светодиодная лампа с 10 уровнями яркости

Встроенная светодиодная лампа может использоваться или как моделирующий свет (с десятью уровнями яркости), или как подсветка автофокуса (поскольку современные беззеркальные камеры практически не воспринимают инфракрасную подсветку).



Вращающаяся головка

Наклон от –7° до 120° и поворот на 330° обеспечивают точный выбор угла при работе с отражённым светом. Используйте стены, потолок или пол, чтобы создать мягкую естественную подсветку или выразительный боковой свет, адаптируясь к любым условиям.



Формирование света

Выдвиньте отражатель (белую карту) для выразительных бликов в глазах или используйте широкоугольный рассеиватель для мягкого равномерного освещения с широким углом охвата при съёмке больших групп (соответствует фокусному расстоянию 14 мм). Для более сложных схем используйте светоформирующие насадки с креплением Bowens через адаптер Godox S2 (продается отдельно). Он открывает доступ к софтбоксам, рефлекторам типа «портретная тарелка», тубусам (снутам), сотам, шторкам, цветным фильтрам и так далее. Настраивайте свет под любую задачу.

Характеристики

Ведущее число (м, ISO 100): 50

50 Режимы работы вспышки: авто (TTL), ручной, стробоскоп (до 100 Гц)

авто (TTL), ручной, стробоскоп (до 100 Гц) Коррекция вспышки: +/-3 ступени с шагом 1/3 EV

+/-3 ступени с шагом 1/3 EV Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/256

1/1 - 1/256 Поворот головки: вверх: 120°, вниз: -7°, в стороны: 330°

вверх: 120°, вниз: -7°, в стороны: 330° Зум головки: 24 - 105 мм (авто или ручной), 14 мм с рассеивателем-насадкой

24 - 105 мм (авто или ручной), 14 мм с рассеивателем-насадкой Беспроводное управление, ведомый режим: есть, Godox X 2.4 ГГц, 32 канала, 5 групп, 100 ID, дистанция до 100 м + световая ловушка (S1 / S2) и синхровход 2.5 мм

есть, Godox X 2.4 ГГц, 32 канала, 5 групп, 100 ID, дистанция до 100 м + световая ловушка (S1 / S2) и синхровход 2.5 мм Беспроводное управление, ведущий режим: есть, Godox X 2.4 ГГц, 32 канала, 5 групп, 100 ID, дистанция до 100 м

есть, Godox X 2.4 ГГц, 32 канала, 5 групп, 100 ID, дистанция до 100 м Длительность импульса (с): 1/600 - 1/20 000 с

1/600 - 1/20 000 с Время полной перезарядки, min (с): 1.7 с

1.7 с Питание: литий-ионный аккумулятор Godox VB22 с USB-портом для зарядки

литий-ионный аккумулятор Godox VB22 с USB-портом для зарядки Минимальное количество срабатываний: прибл. 650 срабатываний на 1 заряде при мощности 1/1

прибл. 650 срабатываний на 1 заряде при мощности 1/1 Внешние блоки питания: нет

нет Подсветка автофокуса: светодиодная лампа 2 Вт, 10 уровней яркости

светодиодная лампа 2 Вт, 10 уровней яркости Дисплей: 2.3" ЖК TFT, сенсорный

2.3" ЖК TFT, сенсорный Вес: без батареи: 282 г, с батареей: 361 г

без батареи: 282 г, с батареей: 361 г Размеры: 166 х 71 х 49 мм

166 х 71 х 49 мм Дата анонса: июнь 2025 г

июнь 2025 г Комплектация: вспышка, рассеиватель, литий-ионный аккумулятор VB22, кабель USB-C для зарядки, сетевой адаптер, мини-подставка, чехол для хранения

вспышка, рассеиватель, литий-ионный аккумулятор VB22, кабель USB-C для зарядки, сетевой адаптер, мини-подставка, чехол для хранения Страна производства: Китай

По совместимости с различными моделями камер Fujifilm: см. таблицу.