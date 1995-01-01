Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Вспышка Godox V1mid S, TTL, для Sony

  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
  • V1mid S, TTL, для Sony
Код товара:УТ-00096127
Артикул:33407
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

V1mid — накамерная вспышка с круглой головкой и сенсорным управлением с превосходной производительностью. Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X, режимы работы в качестве передатчика и приемника обеспечивают полную совместимость с режимами TTL для удобства съемки, даже при частых изменениях условий освещения.

Основные особенности:

  • Эффект мягкого света: круглая головка вспышки обеспечивает равномерное и мягкое освещение.
  • Быстрое управление: 2-дюймовый сенсорный экран в сочетании с традиционными кнопками для четкого и простого управления.
  • Совместимость с TTL: полностью поддерживает автоматическую вспышку TTL для упрощения процедуры съемки.
  • Беспроводное управление: встроенная беспроводная система Godox 2.4G X расширяет возможности съемки.
  • Профессиональные функции: поддерживает ручную вспышку, многократную вспышку, высокоскоростную синхронизацию, синхронизацию по второй шторке, FEC и т. д.
  • Стабильная непрерывная съемка: цвет и яркость остаются стабильными даже при высокоскоростной непрерывной съемке.
  • Обновление прошивки: прошивка регулярно обновляется для совместимости с последними моделями камер и обеспечения оптимальной производительности.
  • Эффективный источник питания: литиевая батарея высокой емкости 7,2 В/2200 мАч обеспечивает около 650 вспышек и время перезарядки до 1,7 с при полной мощности.

Характеристики:

  • Модель: V1mid S
  • Совместимые камеры: Камеры Sony (TTL)
  • Угол головки: Поворотная/наклоняющаяся головка вспышки (отраженная вспышка): от 0 до 330° по горизонтали и от -7° до 120° по вертикали.
  • Охват вспышки: Авто зум
  • Ручной зум: 24-105мм
  • Продолжительность вспышки: от 1/600 до 1/20000 секунды
  • Система контроля экспозиции: TTL автоматическая вспышка и ручная вспышка
  • Компенсация экспозиции: FEC: ±3 с шагом 1/3
  • Режим синхронизации: Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды, или 1/80000 секунды с камерами Sony, оснащенными глобальным затвором), синхронизация по первой и второй шторке.
  • Способ синхронизации: Горячий башмак, синхрокабель
  • Мультивспышка: Предусмотрено (до 100 раз, 100Гц)
  • Беспроводная функция: радио 2.4G, Передатчик, Приемник, Выкл.
  • Группы передатчиков: M, A, B, C, D
  • Группы приемников: A, B, C, D, E
  • Диапазон передачи: (приблизительно) 70 м
  • Каналы: 32 (01~32)
  • ID: ВЫКЛ/01~99
  • Цветовая температура: 5300К ± 200К
  • Встроенная литиевая батарея: 7,2 В / 2200 мАч
  • Энергосбережение: Спящий режим, автоотключение
  • Время перезарядки: Прибл. 1,7 секунды
  • Количество вспышек при полной мощности: Прибл. 650
  • Размеры: 17 х 7 х 7 см
  • Вес с батареей: 413 г
Комплектация:
  • Вспышка с круглой головкой
  • Сетевой адаптер для зарядки
  • Кабель зарядки USB-C
  • Мини-штатив
  • Литиевый аккумулятор
  • Чехол для хранения