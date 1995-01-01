Компактная накамерная TTL-вспышка для Sony с круглой головкой, мягким равномерным светом и встроенной радиосистемой Godox X 2.4 ГГц. Поддерживает TTL, ручной и Multi-режимы, HSS до 1/8000 с, а с совместимыми камерами Sony с глобальным затвором - синхронизацию до 1/80000 с. Поворот головки 0-330°, наклон от -7° до 120°, зум 24-105 мм, сенсорное управление, литиевый аккумулятор, до 650 импульсов полной мощности и быстрая перезарядка до 1,7 с.