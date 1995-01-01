Вспышка Godox V1mid N, TTL, для Nikon

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Код товара: УТ-00096126 Артикул: 33406 Код товара: УТ-00096126 Артикул: 33406 Компактная накамерная TTL-вспышка для Nikon с круглой головкой, мягким равномерным светом и встроенной радиосистемой Godox X 2.4 ГГц. Поддерживает i-TTL, ручной и Multi-режимы, HSS до 1/8000 с, синхронизацию по первой и второй шторке, поворот головки 0-330° и наклон -7°…120°, зум 24-105 мм, моделирующий LED-свет, сенсорное управление, литиевый аккумулятор, до 650 импульсов полной мощности и быструю перезарядку до 1,7 с. Товар не найден Задать вопрос Описание V1mid — накамерная вспышка с круглой головкой и сенсорным управлением с превосходной производительностью. Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X, режимы работы в качестве передатчика и приемника обеспечивают полную совместимость с режимами TTL для удобства съемки, даже при частых изменениях условий освещения. Основные особенности: Эффект мягкого света: круглая головка вспышки обеспечивает равномерное и мягкое освещение.

Быстрое управление: 2-дюймовый сенсорный экран в сочетании с традиционными кнопками для четкого и простого управления.

Моделирующее освещение: встроенная светодиодная моделирующая лампа с регулируемой яркостью (1-10) для быстрого предварительного просмотра эффекта освещения.

Совместимость с TTL: полностью поддерживает автоматическую вспышку TTL для упрощения процедуры съемки.

Беспроводное управление: встроенная беспроводная система Godox 2.4G X расширяет возможности съемки.

Профессиональные функции: поддерживает ручную вспышку, многократную вспышку, высокоскоростную синхронизацию, синхронизацию по второй шторке, FEC и т. д.

Стабильная непрерывная съемка: цвет и яркость остаются стабильными даже при высокоскоростной непрерывной съемке.

Обновление прошивки: прошивка регулярно обновляется для совместимости с последними моделями камер и обеспечения оптимальной производительности.

Эффективный источник питания: литиевая батарея высокой емкости 7,2 В/2200 мАч обеспечивает около 650 вспышек и время перезарядки до 1,7 с при полной мощности. Характеристики: Модель: V1mid N

V1mid N Совместимые камеры: Камеры Nikon (i-TTL)

Камеры Nikon (i-TTL) Угол головки: Поворотная/наклоняющаяся головка вспышки (отраженная вспышка): от 0 до 330° по горизонтали и от -7° до 120° по вертикали.

Поворотная/наклоняющаяся головка вспышки (отраженная вспышка): от 0 до 330° по горизонтали и от -7° до 120° по вертикали. Охват вспышки: Авто зум

Авто зум Ручной зум: 24-105мм

Продолжительность вспышки: от 1/600 до 1/20000 секунды

от 1/600 до 1/20000 секунды Система контроля экспозиции: TTL автоматическая вспышка и ручная вспышка

TTL автоматическая вспышка и ручная вспышка Компенсация экспозиции: FEC: ±3 с шагом 1/3

FEC: ±3 с шагом 1/3 Режим синхронизации: Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды, или 1/80000 секунды с камерами, оснащенными глобальным затвором), синхронизация по первой и второй шторке.

Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды, или 1/80000 секунды с камерами, оснащенными глобальным затвором), синхронизация по первой и второй шторке. Способ синхронизации: Горячий башмак, синхрокабель

Горячий башмак, синхрокабель Мультивспышка: Предусмотрено (до 100 раз, 100Гц)

Предусмотрено (до 100 раз, 100Гц) Беспроводная функция: радио 2.4G, Передатчик, Приемник, Выкл.

радио 2.4G, Передатчик, Приемник, Выкл. Группы передатчиков: M, A, B, C, D

M, A, B, C, D Группы приемников: A, B, C, D, E

A, B, C, D, E Диапазон передачи: (приблизительно) 70 м

70 м Каналы: 32 (01~32)

32 (01~32) ID: ВЫКЛ/01~99

ВЫКЛ/01~99 Светодиодная моделирующая лампа: 2 Вт

Цветовая температура: 5300К ± 200К

5300К ± 200К Встроенная литиевая батарея: 7,2 В / 2200 мАч

7,2 В / 2200 мАч Энергосбережение: Спящий режим, автоотключение

Спящий режим, автоотключение Время перезарядки: Прибл. 1,7 секунды

Прибл. 1,7 секунды Количество вспышек при полной мощности: Прибл. 650

Прибл. 650 Размеры: 17 х 7 х 7 см

17 х 7 х 7 см Вес с батареей: 413 г Комплектация: Вспышка с круглой головкой

Сетевой адаптер для зарядки

Кабель зарядки USB-C

Мини-штатив

Литиевый аккумулятор

Чехол для хранения Видео Наш обзор

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