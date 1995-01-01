Вспышка Godox V1mid N, TTL, для Nikon
Код товара:УТ-00096126
Артикул:33406
Товар не найден
Описание
V1mid — накамерная вспышка с круглой головкой и сенсорным управлением с превосходной производительностью. Встроенная беспроводная система Godox 2.4G X, режимы работы в качестве передатчика и приемника обеспечивают полную совместимость с режимами TTL для удобства съемки, даже при частых изменениях условий освещения.
Основные особенности:
- Эффект мягкого света: круглая головка вспышки обеспечивает равномерное и мягкое освещение.
- Быстрое управление: 2-дюймовый сенсорный экран в сочетании с традиционными кнопками для четкого и простого управления.
- Моделирующее освещение: встроенная светодиодная моделирующая лампа с регулируемой яркостью (1-10) для быстрого предварительного просмотра эффекта освещения.
- Совместимость с TTL: полностью поддерживает автоматическую вспышку TTL для упрощения процедуры съемки.
- Беспроводное управление: встроенная беспроводная система Godox 2.4G X расширяет возможности съемки.
- Профессиональные функции: поддерживает ручную вспышку, многократную вспышку, высокоскоростную синхронизацию, синхронизацию по второй шторке, FEC и т. д.
- Стабильная непрерывная съемка: цвет и яркость остаются стабильными даже при высокоскоростной непрерывной съемке.
- Обновление прошивки: прошивка регулярно обновляется для совместимости с последними моделями камер и обеспечения оптимальной производительности.
- Эффективный источник питания: литиевая батарея высокой емкости 7,2 В/2200 мАч обеспечивает около 650 вспышек и время перезарядки до 1,7 с при полной мощности.
Характеристики:
- Модель: V1mid N
- Совместимые камеры: Камеры Nikon (i-TTL)
- Угол головки: Поворотная/наклоняющаяся головка вспышки (отраженная вспышка): от 0 до 330° по горизонтали и от -7° до 120° по вертикали.
- Охват вспышки: Авто зум
- Ручной зум: 24-105мм
- Продолжительность вспышки: от 1/600 до 1/20000 секунды
- Система контроля экспозиции: TTL автоматическая вспышка и ручная вспышка
- Компенсация экспозиции: FEC: ±3 с шагом 1/3
- Режим синхронизации: Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды, или 1/80000 секунды с камерами, оснащенными глобальным затвором), синхронизация по первой и второй шторке.
- Способ синхронизации: Горячий башмак, синхрокабель
- Мультивспышка: Предусмотрено (до 100 раз, 100Гц)
- Беспроводная функция: радио 2.4G, Передатчик, Приемник, Выкл.
- Группы передатчиков: M, A, B, C, D
- Группы приемников: A, B, C, D, E
- Диапазон передачи: (приблизительно) 70 м
- Каналы: 32 (01~32)
- ID: ВЫКЛ/01~99
- Светодиодная моделирующая лампа: 2 Вт
- Цветовая температура: 5300К ± 200К
- Встроенная литиевая батарея: 7,2 В / 2200 мАч
- Энергосбережение: Спящий режим, автоотключение
- Время перезарядки: Прибл. 1,7 секунды
- Количество вспышек при полной мощности: Прибл. 650
- Размеры: 17 х 7 х 7 см
- Вес с батареей: 413 г
Комплектация:
- Вспышка с круглой головкой
- Сетевой адаптер для зарядки
- Кабель зарядки USB-C
- Мини-штатив
- Литиевый аккумулятор
- Чехол для хранения