Вспышка Godox V100F TTL для Fujifilm
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Характеристики
Описание
Godox V100 – накамерная вспышка с впечатляющей мощностью 100 Дж, оснащённая круглой головкой с магнитным креплением для световых модификаторов и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим почти моментальную перезарядку и дающим возможность использовать вспышку при серийной съемке. Модель оборудована ярким цветным экраном диагональю 2.3" с современным интерфейсом и сенсорным управлением. Дополнительная съемная фронтальная вспышка подсветит тени и добавит искорки в глазах при съемке с отраженным светом.
Высокая мощность понадобится вам при использовании крупных световых модификаторов (софтбоксы, октабоксы, большие зонты), которые сами по себе поглощают значительное количество света, а также для освещения больших площадей. При съемке под ярким солнечным светом V100 позволит вам «пересиливать» солнце, чтобы сформировать собственный свето-теневой рисунок, а также сильно затемнить фон, создавая акцент на главном объекте фотоснимка. При этом минимальная мощность 1/256 (менее 0.5 Дж) дает возможность снимать людей с высокой чувствительностью к яркому свету – например, новорожденных младенцев.
Цветной дисплей и удобное управление
Современный цветной дисплей с высокочувствительным сенсорным экраном и плавным, отзывчивым интерфейсом обеспечивает быструю, интуитивно понятную настройку параметров, особенно при работе с несколькими группами вспышек одновременно. Godox V100 может управлять по радио всеми накамерными и студийными вспышками системы Godox X 2.4 ГГц.
Совместимость с глобальным затвором*
V100 полностью совместима с камерами, оснащёнными глобальным затвором*, – например, с Sony a9 III. Поддерживая сверхкороткие выдержки до 1/80000 секунды и автоматическое управление мощностью (TTL), вспышка позволяет вести высокоскоростную серийную съёмку с исключительной точностью. Всё это делает её идеальным выбором для спортивной съёмки, съёмки при ярком уличном освещении и других динамичных сценариев.
* Только версия V100 S для камер Sony
Эффективное охлаждение
Благодаря усовершенствованной системе охлаждения V100 способна производить от 70 до 100* последовательных вспышек при мощности 100 Дж без перегрева и без снижения скорости перезарядки. Это позволяет поймать динамичные, ускользающие моменты при помощи серийной съёмки с максимальной точностью. При выборе меньшей мощности максимальная длина непрерывной серии возрастает еще в несколько раз.
* в зависимости от положения зума
Дополнительная вспышка
Godox V100 переняла от V1 Pro завоевавшую популярность конструкцию со съёмной вспомогательной вспышкой SU-1. Эта особенность позволяет использовать одну вспышку как два независимых источника света: отраженного и заполняющего фронтального. Обычно в таком случае фотографы использовали бы белую карточку, но зачем тратить время на ее установку, когда можно просто парой касаний включить вспомогательную вспышку. Обратите внимание: SU-1 не имеет собственного источника питания, она может использоваться только на корпусе V100.
Беспроводная синхронизация
Благодаря встроенному модулю беспроводного управления Godox 2.4G X вспышка V100 может исполнять роль как ведущего, так и ведомого устройства: возможно раздельное управление 5 группами вспышек. Вспышка также поддерживает сопряжение одним нажатием кнопки (с синхронизатором Godox X3 и отдельными моделями вспышек Godox). Настройка нескольких вспышек для построения сложной световой схемы еще никогда не была такой простой и быстрой.
Высокая производительность с удобной зарядкой
V100 использует тот же литиевый аккумулятор VB30, что и V1 Pro*, который обеспечивает длительную непрерывную съёмку (прибл. 400 импульсов на максимальной мощности). Зарядка через порт USB Type C (как установленной во вспышку, так и отдельной батареи) и совместимость с тройным зарядным устройством VC26T делают процесс перезарядки быстрым и удобным – как дома, так и в дороге.
* Все вспышки, совместимые с VB30: V860III, V1, V1 Pro, V100, AD100 Pro.
Ускоренная перезарядка с внешним питанием
Накамерная вспышка V100 оснащена разъёмом для подключения батарейного блока PB960 (продается отдельно), который вдвое сокращает время перезарядки: с 1.7 до 0.8 секунды (при полной мощности).
Встроенная светодиодная моделирующая лампа
2-ваттная светодиодная моделирующая лампа с 10 уровнями регулировки позволяет предварительно просмотреть световой эффект вспышки. Это будет особенно актуально при использовании узконаправленных или фокусируемых насадок (плотные соты, шторки, снуты и так далее), точно навести которые без пилотного света достаточно непросто. Пилотную лампу также можно использовать в качестве источника постоянного света, она поддерживает непрерывный или прерывистый режим, что позволяет применять её для различных творческих проектов.
Широкий выбор аксессуаров
Вспышка V100 совместима с широким ассортиментом аксессуаров Godox, таких как комплект насадок с магнитным креплением AK-R1 (соты, снут, шторки, цветные фильтры и другое), проекционная насадка AK-R21, складной сферический рассеиватель AK-R22, кронштейн S2 для зонтов и модификаторов с байонетом Bowens, а также многое другое.
Комплектация
- Накамерная вспышка V100F
- Съемная мини-вспышка SU-1
- Литиевый аккумулятор VB30
- Сетевой адаптер
- Кабель для зарядки USB-C
- Чехол
- Мини-подставка
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): нет данных, максимальная энергия импульса 100 Дж
- Режимы работы вспышки: авто (E-TTL II), ручной, стробоскоп
- Коррекция вспышки: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
- Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/256 (10.0 - 2.0) с шагом 0.1 ступени
- Поворот головки: от -7˚ до 120˚ вертикально, от 0˚до 330˚ горизонтально
- Зум головки: 28 ~ 105 мм (авто или ручной)
- Беспроводное управление, ведомый режим: есть, радио (Godox X 2.4 ГГц): 5 групп, 32 канала, 99 ID
- Беспроводное управление, ведущий режим: есть, радио (Godox X 2.4 ГГц): 5 групп, 32 канала, 99 ID
- Длительность импульса (с): от 1/300 до 1/20000 с
- Время полной перезарядки, min (с): 1.7 с (при максимальной мощности)
- Питание: литий-ионный аккумулятор VB30, 7.2В 2980 мАч
- Минимальное количество срабатываний: 400
- Внешние блоки питания: Godox PB960 (продается отдельно)
- Подсветка автофокуса: есть, ИК: в центре 0.6 - 10 м, по краям кадра: 0.6 - 5 м
- Дисплей: цветной сенсорный ЖК дисплей 2.3"
- Вес: 496 г (без аккумулятора), 619 г (с аккумулятором)
- Размеры: 20.6 х 7.6 х 7.14 см
- Особые характеристики: лампа пилотного света 2 Вт 3300К (+/- 200К), съемная фронтальная вспышка SU-1, гнездо для синхрокабеля 2.5 мм
- Страна производства: Китай
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