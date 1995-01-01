Godox V100 – накамерная вспышка с впечатляющей мощностью 100 Дж, оснащённая круглой головкой с магнитным креплением для световых модификаторов и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим почти моментальную перезарядку и дающим возможность использовать вспышку при серийной съемке. Модель оборудована ярким цветным экраном диагональю 2.3" с современным интерфейсом и сенсорным управлением. Дополнительная съемная фронтальная вспышка подсветит тени и добавит искорки в глазах при съемке с отраженным светом.

Высокая мощность понадобится вам при использовании крупных световых модификаторов (софтбоксы, октабоксы, большие зонты), которые сами по себе поглощают значительное количество света, а также для освещения больших площадей. При съемке под ярким солнечным светом V100 позволит вам «пересиливать» солнце, чтобы сформировать собственный свето-теневой рисунок, а также сильно затемнить фон, создавая акцент на главном объекте фотоснимка. При этом минимальная мощность 1/256 (менее 0.5 Дж) дает возможность снимать людей с высокой чувствительностью к яркому свету – например, новорожденных младенцев.

Цветной дисплей и удобное управление

Современный цветной дисплей с высокочувствительным сенсорным экраном и плавным, отзывчивым интерфейсом обеспечивает быструю, интуитивно понятную настройку параметров, особенно при работе с несколькими группами вспышек одновременно. Godox V100 может управлять по радио всеми накамерными и студийными вспышками системы Godox X 2.4 ГГц.

Совместимость с глобальным затвором*

V100 полностью совместима с камерами, оснащёнными глобальным затвором*, – например, с Sony a9 III. Поддерживая сверхкороткие выдержки до 1/80000 секунды и автоматическое управление мощностью (TTL), вспышка позволяет вести высокоскоростную серийную съёмку с исключительной точностью. Всё это делает её идеальным выбором для спортивной съёмки, съёмки при ярком уличном освещении и других динамичных сценариев.

* Только версия V100 S для камер Sony

Эффективное охлаждение

Благодаря усовершенствованной системе охлаждения V100 способна производить от 70 до 100* последовательных вспышек при мощности 100 Дж без перегрева и без снижения скорости перезарядки. Это позволяет поймать динамичные, ускользающие моменты при помощи серийной съёмки с максимальной точностью. При выборе меньшей мощности максимальная длина непрерывной серии возрастает еще в несколько раз.

* в зависимости от положения зума

Дополнительная вспышка

Godox V100 переняла от V1 Pro завоевавшую популярность конструкцию со съёмной вспомогательной вспышкой SU-1. Эта особенность позволяет использовать одну вспышку как два независимых источника света: отраженного и заполняющего фронтального. Обычно в таком случае фотографы использовали бы белую карточку, но зачем тратить время на ее установку, когда можно просто парой касаний включить вспомогательную вспышку. Обратите внимание: SU-1 не имеет собственного источника питания, она может использоваться только на корпусе V100.

Беспроводная синхронизация

Благодаря встроенному модулю беспроводного управления Godox 2.4G X вспышка V100 может исполнять роль как ведущего, так и ведомого устройства: возможно раздельное управление 5 группами вспышек. Вспышка также поддерживает сопряжение одним нажатием кнопки (с синхронизатором Godox X3 и отдельными моделями вспышек Godox). Настройка нескольких вспышек для построения сложной световой схемы еще никогда не была такой простой и быстрой.

Высокая производительность с удобной зарядкой

V100 использует тот же литиевый аккумулятор VB30, что и V1 Pro*, который обеспечивает длительную непрерывную съёмку (прибл. 400 импульсов на максимальной мощности). Зарядка через порт USB Type C (как установленной во вспышку, так и отдельной батареи) и совместимость с тройным зарядным устройством VC26T делают процесс перезарядки быстрым и удобным – как дома, так и в дороге.

* Все вспышки, совместимые с VB30: V860III, V1, V1 Pro, V100, AD100 Pro.

Ускоренная перезарядка с внешним питанием

Накамерная вспышка V100 оснащена разъёмом для подключения батарейного блока PB960 (продается отдельно), который вдвое сокращает время перезарядки: с 1.7 до 0.8 секунды (при полной мощности).

Встроенная светодиодная моделирующая лампа

2-ваттная светодиодная моделирующая лампа с 10 уровнями регулировки позволяет предварительно просмотреть световой эффект вспышки. Это будет особенно актуально при использовании узконаправленных или фокусируемых насадок (плотные соты, шторки, снуты и так далее), точно навести которые без пилотного света достаточно непросто. Пилотную лампу также можно использовать в качестве источника постоянного света, она поддерживает непрерывный или прерывистый режим, что позволяет применять её для различных творческих проектов.

Широкий выбор аксессуаров

Вспышка V100 совместима с широким ассортиментом аксессуаров Godox, таких как комплект насадок с магнитным креплением AK-R1 (соты, снут, шторки, цветные фильтры и другое), проекционная насадка AK-R21, складной сферический рассеиватель AK-R22, кронштейн S2 для зонтов и модификаторов с байонетом Bowens, а также многое другое.

Комплектация

Накамерная вспышка V100

Съемная мини-вспышка SU-1

Литиевый аккумулятор VB30

Сетевой адаптер

Кабель для зарядки USB-C

Чехол

Мини-подставка

Характеристики