Godox UL60 – бесшумный светодиодный осветитель со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К и мощностью 60Вт. В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения – без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием. Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в видеопроизводстве, кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров Youtube и других видеохостингов, так как пользователи могут сосредоточиться на контенте, а не беспокоиться о посторонних шумах от источника света.

Осветитель обеспечивает яркий естественный свет для воспроизведения точного цвета исключительного качества – рейтинг CRI 96 и TLCI 97.

UL60 состоит из осветителя и выносного блока управления с гнездом для аккумулятора, что позволяет сохранить баланс веса при установке на стойку. Поскольку блок управления находится на расстоянии от осветительной головы, возможности установки осветителя будут гораздо более гибкими.

Устройство питается от источника постоянного тока, но также имеет возможность питания от аккумулятора с креплением V-mount, который позволяет избавиться от лишних проводов, обеспечивая большую мобильность на локации или в студии.

Вращающийся U-образный кронштейн позволяет устанавливать UL60 как на осветительной стойке, так и на пантографе, размещать на требуемой высоте или направлять под любым углом без каких-либо затруднений.

UL60 имеет 8 предустановленных световых динамических спецэффектов для реализации разнообразных сценариев освещения, предоставляя еще больше творческих возможностей во время съемки: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).

Управляйте всеми параметрами осветителя дистанционно с помощью пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается отдельно) или из приложения Godox Light для смартфона через Bluetooth.

UL60 имеет крепление для фотозонта для смягчения светового пучка. Осветитель также совместим с широким ассортиментом светоформирующих аксессуаров с креплением Bowens для управления светом.