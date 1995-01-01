Фотозонт Godox UB-L3, серебристый, 185 см

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Код товара: УТ-00059714 Артикул: 27926 Код товара: УТ-00059714 Артикул: 27926 Фотозонт Godox UB-L3 диаметром 185 см. Серебряная внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий (по сравнению с белым зонтом) свет, что позволяет получить более контрастные изображения. Глубокая форма зонта с 16 спицами позволяет создать идеально круглое и достаточно хорошо контролируемое световое пятно, которое формирует приятные, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых или зеркальных поверхностях. Товар не найден Задать вопрос Описание Фотозонт Godox UB-L3 диаметром 185 см. Серебряная внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий (по сравнению с белым зонтом) свет, что позволяет получить более контрастные изображения. Глубокая форма зонта с 16 спицами позволяет создать идеально круглое и достаточно хорошо контролируемое световое пятно, которое формирует приятные, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых или зеркальных поверхностях. Большой размер зонта позволяет снимать ростовые и групповые портреты. Диаметр: 185 см

Материал: полиэстер

полиэстер Длина в сложенном виде: 110 см

110 см Вес: 1.2 кг Комплектация: Фотозонт

Чехол

Гарантийный талон Видео Наш обзор

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