Фотозонт Godox UB-L3, серебристый, 185 см
Код товара : УТ-00059714
Артикул : 27926
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Фотозонт Godox UB-L3 диаметром 185 см. Серебряная внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий (по сравнению с белым зонтом) свет, что позволяет получить более контрастные изображения. Глубокая форма зонта с 16 спицами позволяет создать идеально круглое и достаточно хорошо контролируемое световое пятно, которое формирует приятные, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых или зеркальных поверхностях.
Большой размер зонта позволяет снимать ростовые и групповые портреты.
- Диаметр: 185 см
- Материал: полиэстер
- Длина в сложенном виде: 110 см
- Вес: 1.2 кг
Комплектация:
- Фотозонт
- Чехол
- Гарантийный талон