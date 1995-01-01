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Фотозонт Godox UB-L3, серебристый, 150 см

  • UB-L3, серебристый, 150 см
  • UB-L3, серебристый, 150 см
  • UB-L3, серебристый, 150 см
  • UB-L3, серебристый, 150 см
  • UB-L3, серебристый, 150 см
  • UB-L3, серебристый, 150 см
  • UB-L3, серебристый, 150 см
Код товара:УТ-00060240
Артикул:27925

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотозонт Godox UB-L3 диаметром 150 см. Серебряная внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий (по сравнению с белым зонтом) свет, что позволяет получить более контрастные изображения. Глубокая форма зонта с 16 спицами позволяет создать идеально круглое и достаточно хорошо контролируемое световое пятно, которое формирует приятные, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых или зеркальных поверхностях.

Большой размер зонта позволяет снимать ростовые и групповые портреты.

  • Диаметр: 150 см
  • Материал: полиэстер
  • Длина в сложенном виде: 110 см
  • Вес: 1.2 кг

Комплектация:

  • Фотозонт
  • Чехол
  • Гарантийный талон