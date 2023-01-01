Фотозонт Godox UB-L3 диаметром 150 см. Серебряная внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий (по сравнению с белым зонтом) свет, что позволяет получить более контрастные изображения. Глубокая форма зонта с 16 спицами позволяет создать идеально круглое и достаточно хорошо контролируемое световое пятно, которое формирует приятные, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых или зеркальных поверхностях.