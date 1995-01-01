Фотозонт Godox UB-L3, серебристый, 150 см
Код товара:УТ-00060240
Артикул:27925
Товар не найден
Описание
Фотозонт Godox UB-L3 диаметром 150 см. Серебряная внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий (по сравнению с белым зонтом) свет, что позволяет получить более контрастные изображения. Глубокая форма зонта с 16 спицами позволяет создать идеально круглое и достаточно хорошо контролируемое световое пятно, которое формирует приятные, естественные блики в глазах модели и на других глянцевых или зеркальных поверхностях.
Большой размер зонта позволяет снимать ростовые и групповые портреты.
- Диаметр: 150 см
- Материал: полиэстер
- Длина в сложенном виде: 110 см
- Вес: 1.2 кг
Комплектация:
- Фотозонт
- Чехол
- Гарантийный талон