Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Он преобразует точечный источник света за счет увеличения площади излучения. Попадая на поверхность зонта, свет рассеивается, равномерно освещая объект. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.