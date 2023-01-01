Фотозонт Godox UB-L2, 185 cm, просветный
Код товара : УТ-00060239
Артикул : 27924
3 340 ₽
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Гарантия производителя 2 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.080
Описание
Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Он преобразует точечный источник света за счет увеличения площади излучения. Попадая на поверхность зонта, свет рассеивается, равномерно освещая объект. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.