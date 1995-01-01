Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Он преобразует точечный источник света за счет увеличения площади излучения. Попадая на поверхность зонта, свет рассеивается, равномерно освещая объект. Конструкция состоит из 16 спиц для создания равномерного круглого светового пятна. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.

Зонты хорошо подходят для выездной съемки на локациях – они достаточно легкие, компактно складываются и быстро готовятся к работе.

Зонты серии UB-L2 обладают очень большим размером (150 или 185 см), благодаря чему они отлично подходят для ростовых и групповых портретов.

Характеристики