Благодаря новым параболическим зонтам мы делаем большой шаг вперед в светоформировании: абсолютная свобода для творчества. Универсальные и чрезвычайно портативные параболические зонты создают источник бесконечного художественного самовыражения. В отличие от обычных зонтов, параболические зонты дают лучший контроль над контрастом, насыщенностью и градацией теней от объектов. Идеально подходящие для студийной фэшн- и портретной съемки, параболические зонты могут легко менять характер света, благодаря фокусировке зонта с помощью штока. В ассортименте представлены зонты различного диаметра, с внутренним покрытием белого или серебристого цвета, просветные зонты, зонты с диффузором.

Серебристый для ярких образов

Зонт с серебряным внутренним покрытием придает четкость и выразительность вашей модели, а также создает естественные блики. Вы получите не только освещенный объект, но и точный контроль контраста, насыщенности и резкости границ. Он идеально подходит для создания яркого образа с резкими контурами. При использовании диффузора (приобретается отдельно) свет можно сделать намного мягче.

Белый для легкого управления

Зонт с белым покрытием обеспечивают относительно хорошую эффективность отражения света, это делает свет мягче, чем у зонта с серебряным покрытием, и работать с ним немного проще. Установив на него диффузор (приобретается отдельно), получается завораживающий оконный свет.

Полупрозрачный для широкого спектра задач

Полупрозрачные просветные зонты расширяют и смягчают световой поток от источника. Свет, прошедший через полупрозрачную ткань, будет более рассеянным, чем отраженный от серебряного или белого зонта. Благодаря такому принципу работы, он может использоваться в световой схеме как заполняющий свет или для освещения больших сцен.

Компактная и портативная конструкция

Параболический зонт легок и удобен в транспортировке. Зонт поставляется со специально разработанной сумкой с наплечным ремнем.