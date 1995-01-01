Фотозонт Godox UB-008, на просвет, 84 см
Код товара:УТ-00061947
Артикул:27927
Товар не найден
Характеристики
Вес0.2 кг
Размерыдиаметр: 84 см, длина в сложенном положении: 60 см
Вес (брутто), кг0.200
Описание
Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Зонты на просвет являются одной из простейших форм рассеивания света. Их плюсы: низкая цена, относительная компактность, универсальность (могут использоваться с большинством вспышек, как студийных, так и накамерных), быстрое приведение в готовность. Минусы: не очень равномерное рассеивание («горячее пятно» в центре), отсутствие контроля за углом рассеивания света.