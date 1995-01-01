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Фотозонт Godox UB-008, на просвет, 84 см

Код товара:УТ-00061947
Артикул:27927

Товар не найден

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Описание

Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Зонты на просвет являются одной из простейших форм рассеивания света. Их плюсы: низкая цена, относительная компактность, универсальность (могут использоваться с большинством вспышек, как студийных, так и накамерных), быстрое приведение в готовность. Минусы: не очень равномерное рассеивание («горячее пятно» в центре), отсутствие контроля за углом рассеивания света.