Фотозонт Godox UB-008, на просвет, 84 см
Код товара : УТ-00061947
Артикул : 27927
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.2 кг
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Зонты на просвет являются одной из простейших форм рассеивания света. Их плюсы: низкая цена, относительная компактность, универсальность (могут использоваться с большинством вспышек, как студийных, так и накамерных), быстрое приведение в готовность. Минусы: не очень равномерное рассеивание («горячее пятно» в центре), отсутствие контроля за углом рассеивания света.