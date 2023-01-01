Зонт, обтянутый белой полупрозрачной тканью, используется для получения мягкого светового потока. Зонты на просвет являются одним из простейших модификаторов для рассеивания света. Их плюсы: низкая цена, относительная компактность, универсальность (могут использоваться с большинством вспышек, как студийных, так и накамерных), быстрое приведение в готовность. Минусы: не очень равномерное рассеивание («горячее пятно» в центре), слабый контроль за углом рассеивания света.