Фотозонт на отражение диаметром 84 см, серебристая внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий свет по сравнению с белыми зонтами, светотеневой рисунок получается более контрастным. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью. Фотозонты – одни из самых универсальных световых модификаторов, они могут использоваться с накамерными вспышками, лампами-вспышками, импульсными моноблоками, осветителями постоянного света и так далее.

Неглубокие зонты обеспечивают широкий угол рассеивания света, что позволяет освещать достаточно большие объекты с небольшого расстояния. Например, они хорошо подходят для ростовых и групповых портретов.