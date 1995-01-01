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Фотозонт Godox UB-002 84 см серебро / черный

Код товара:УТ-00067797
Артикул:26764

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Фотозонт на отражение диаметром 84 см, серебристая внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий свет по сравнению с белыми зонтами, светотеневой рисунок получается более контрастным. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью. Фотозонты – одни из самых универсальных световых модификаторов, они могут использоваться с накамерными вспышками, лампами-вспышками, импульсными моноблоками, осветителями постоянного света и так далее.

Неглубокие зонты обеспечивают широкий угол рассеивания света, что позволяет освещать достаточно большие объекты с небольшого расстояния. Например, они хорошо подходят для ростовых и групповых портретов.