Фотозонт Godox UB-002 101 см, серебро / черный
Код товара : УТ-00073858
Артикул : 26763
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Фотозонт на отражение диаметром 101 см, серебристая внутренняя поверхность формирует более жесткий и яркий свет по сравнению с белыми зонтами, светотеневой рисунок получается более контрастным. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью. Фотозонты – одни из самых универсальных световых модификаторов, они могут использоваться с накамерными вспышками, лампами-вспышками, импульсными моноблоками, осветителями постоянного света и так далее.
Неглубокие зонты обеспечивают широкий угол рассеивания света, что позволяет освещать достаточно большие объекты с небольшого расстояния. Например, они хорошо подходят для ростовых и групповых портретов.