Адаптер Godox TR TTL для «горячего башмака» камеры позволяет наклонять вспышку вверх на угол до 90° для съемки с отраженным светом. Он также приподнимает вспышку на 30 мм, что улучшает распределение света и уменьшает риск падения на объект тени от объектива (особенно при использовании крупной оптики). Адаптер полностью дублирует контакты башмака камеры, поэтому совместимые вспышки сохраняют возможность работы в автоматическом режиме (TTL), в режиме высокоскоростной синхронизации (HSS) и так далее.

Адаптер рекомендуется использовать с компактными вспышками весом не более 300 г. Например:

Godox iT20

Godox iT22

Godox iT30 Pro

Godox iM20

Godox iM22

iM22 Godox iM30

* Совместимость вспышек серии LUX зависит от габаритов камеры