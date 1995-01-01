Угловой адаптер Godox TR-N TTL для Nikon
Код товара:УТ-00092719
Артикул:33013
Товар не найден
Описание
Адаптер Godox TR TTL для «горячего башмака» камеры позволяет наклонять вспышку вверх на угол до 90° для съемки с отраженным светом. Он также приподнимает вспышку на 30 мм, что улучшает распределение света и уменьшает риск падения на объект тени от объектива (особенно при использовании крупной оптики). Адаптер полностью дублирует контакты башмака камеры, поэтому совместимые вспышки сохраняют возможность работы в автоматическом режиме (TTL), в режиме высокоскоростной синхронизации (HSS) и так далее.
Адаптер рекомендуется использовать с компактными вспышками весом не более 300 г. Например:
- Godox iT20
- Godox iT22
- Godox iT30 Pro
- Godox iM20
- Godox iM22
- Godox iM30
* Совместимость вспышек серии LUX зависит от габаритов камеры