Комплект Godox TL30-K4 Kit из четырех светодиодных осветителей TL30 с набором аксессуаров в компактном кейсе для переноски, подходит для создания различных цветных световых сцен. В комплект входят сотовые решетки, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и клипсы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.

Светодиодный осветитель Godox TL30 RGB

Светодиодный осветитель TL30 RGB от Godox - это легкий светодиодный осветитель в компактном форм-факторе в виде трубки. Цветовая температура регулируется от 2700K до 6300K, что позволяет сбалансировать свет по цвету с любым другим источником освещения. Невероятно высокий индекс TLCI 99 и индекс CRI 97 обеспечивает чрезвычайно высокую точность цветопередачи как в фото-, так и в видеопроизводстве. RGB-светодиод может воспроизвести любой цвет в широком цветовом диапазоне из 36000 доступных цветов, просто выберите оттенок, его насыщенность и яркость. 13 световых спецэффектов с тремя предустановками на каждый помогут имитировать различные световые сцены.

При всех своих возможностях TL30 прост в настройке и использовании. Этим осветителем легко управлять с помощью интуитивно понятных элементов управления и светодиодного дисплея, а также при помощи приложения для смартфона или планшета через Bluetooth на расстоянии до 30 метров. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает питание осветителя в течение 60 минут на полной мощности, а также заряжается или работает через порт USB-C от любого источника USB 5В/2А. Встроенные магниты позволяют прикреплять осветитель к любой металлической поверхности, а на каждом торце осветителя есть крепление с резьбой 1/4".

Режимы RGB, CCT, HSI

36000 цветов

13 настраиваемых спецэффектов

Расширенная регулировка зеленого/пурпурного

Управление по Bluetooth с помощью приложения

Порт зарядки USB-C

Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3,6В/2900мАч/10,7Втч

Встроенные магнитные крепления

Крепление 1/4" дюйма на каждом торце

Чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый

Водонепроницаемый чехол позволяет использовать светодиодный осветитель TL30 в суровых, влажных условиях или даже под водой. Он изготовлен из прозрачного, толстого и прочного пластика, имеет защелкивающийся замок и ремешок на запястье.

Соты Godox TL-G30 для TL30

Сотовая решетка сужает распространение луча от светодиодного осветителя, позволяя направлять световой поток, контролировать засветы и делать акцент на объекте. Решетка изготовлена ​​из ткани и складывается плоско для удобного хранения.

Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный

Соединитель для 2 светодиодных осветителей TL-30. Имеет два винта с резьбой 1/4". Объединение нескольких трубчатых осветителей позволяет создавать световые полосы различной длины.

Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный

Соединитель для 8 светодиодных осветителей TL-30. Имеет восемь резьбовых креплений диаметром 1/4". Это устройство позволяет соединять до восьми осветителей для создания разнообразных осветительных решеток, в центре устройства находится резьбовое отверстие 1/4" для установки получившейся конструкции на стойку или другую опору.

Зажим Godox TL-C2 для TL30 удерживающий

Зажим Godox TL-C2 позволяет установить светодиодный осветитель TL30 на стойке или другой опоре. Зажим оснащен двумя монтажными отверстиями с резьбой 1/4" и изготовлен из ударопрочного пластика.

Кейс

Компактный кейс для переноски всех компонентов комплекта TL30-K2 Kit, оборудован молнией, имеет несколько отделений для аксессуаров и ручку для переноски.

Комплектация