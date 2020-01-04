Комплект Godox TL30-K4 Kit, 8 Вт х 4, светодиодный, 2700 - 6500 К
Код товара : УТ-00056006
Артикул : 28502
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт (х 4)
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
97
Индекс TLCI
99
Освещенность
740 лк
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
возможна, сетевое USB устройство продается отдельно
Тип крепления
1/4"-20
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
0.3 кг
Вес (брутто), г
4.600
Описание
Комплект Godox TL30-K4 Kit из четырех светодиодных осветителей TL30 с набором аксессуаров в компактном кейсе для переноски, подходит для создания различных цветных световых сцен. В комплект входят сотовые решетки, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и клипсы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.
Светодиодный осветитель Godox TL30 RGB
Светодиодный осветитель TL30 RGB от Godox - это легкий светодиодный осветитель в компактном форм-факторе в виде трубки. Цветовая температура регулируется от 2700K до 6300K, что позволяет сбалансировать свет по цвету с любым другим источником освещения. Невероятно высокий индекс TLCI 99 и индекс CRI 97 обеспечивает чрезвычайно высокую точность цветопередачи как в фото-, так и в видеопроизводстве. RGB-светодиод может воспроизвести любой цвет в широком цветовом диапазоне из 36000 доступных цветов, просто выберите оттенок, его насыщенность и яркость. 13 световых спецэффектов с тремя предустановками на каждый помогут имитировать различные световые сцены.
При всех своих возможностях TL30 прост в настройке и использовании. Этим осветителем легко управлять с помощью интуитивно понятных элементов управления и светодиодного дисплея, а также при помощи приложения для смартфона или планшета через Bluetooth на расстоянии до 30 метров. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает питание осветителя в течение 60 минут на полной мощности, а также заряжается или работает через порт USB-C от любого источника USB 5В/2А. Встроенные магниты позволяют прикреплять осветитель к любой металлической поверхности, а на каждом торце осветителя есть крепление с резьбой 1/4".
- Режимы RGB, CCT, HSI
- 36000 цветов
- 13 настраиваемых спецэффектов
- Расширенная регулировка зеленого/пурпурного
- Управление по Bluetooth с помощью приложения
- Порт зарядки USB-C
- Встроенный литий-ионный аккумулятор, 3,6В/2900мАч/10,7Втч
- Встроенные магнитные крепления
- Крепление 1/4" дюйма на каждом торце
Чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый
Водонепроницаемый чехол позволяет использовать светодиодный осветитель TL30 в суровых, влажных условиях или даже под водой. Он изготовлен из прозрачного, толстого и прочного пластика, имеет защелкивающийся замок и ремешок на запястье.
Соты Godox TL-G30 для TL30
Сотовая решетка сужает распространение луча от светодиодного осветителя, позволяя направлять световой поток, контролировать засветы и делать акцент на объекте. Решетка изготовлена из ткани и складывается плоско для удобного хранения.
Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный
Соединитель для 2 светодиодных осветителей TL-30. Имеет два винта с резьбой 1/4". Объединение нескольких трубчатых осветителей позволяет создавать световые полосы различной длины.
Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный
Соединитель для 8 светодиодных осветителей TL-30. Имеет восемь резьбовых креплений диаметром 1/4". Это устройство позволяет соединять до восьми осветителей для создания разнообразных осветительных решеток, в центре устройства находится резьбовое отверстие 1/4" для установки получившейся конструкции на стойку или другую опору.
Зажим Godox TL-C2 для TL30 удерживающий
Зажим Godox TL-C2 позволяет установить светодиодный осветитель TL30 на стойке или другой опоре. Зажим оснащен двумя монтажными отверстиями с резьбой 1/4" и изготовлен из ударопрочного пластика.
Кейс
Компактный кейс для переноски всех компонентов комплекта TL30-K2 Kit, оборудован молнией, имеет несколько отделений для аксессуаров и ручку для переноски.
Комплектация
- Светодиодный осветитель TL30 х4
- Ремешок на запястье х4
- Металлическая пластина х12
- Соты Godox TL-G30 х2
- Кабель питания USB-C х4
- Зажим TL-C2 х4
- Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный х4
- Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный х1
- Комплект липучек х12
- Чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый х2
- Кейс х1