Описание

Тонкий и легкий Godox TL180 – это RGBWW трубчатый осветитель длиной 180 см, предназначенный для видеографов, фотографов, профессионального кино- и телепроизводства. Благодаря увеличенной длине подходит для художественного освещения масштабных сцен или создания потрясающих световых эффектов. Он также может использоваться в качестве основного или заполняющего света для относительно высоких и больших объектов, поскольку может покрывать весь объект мягким, равномерным светом.

Благодаря регулировке оттенка, насыщенности, яркости (HSI) и предустановок с имитацией эффекта 40 цветных светофильтров (сохранены в память прибора), осветитель может воспроизвести любой желаемый цвет для воплощения ваших самых смелых идей. Попробовав различные комбинации, вы увидите, как цвета переливаются, смешиваются, добавляют настроение и глубину вашим сюжетам, вызывая бесконечное вдохновение. Также доступно управление цветом в формате RGB, с раздельной регулировкой яркости каждого цветового канала.

Режим спецэффектов FX позволяет выполнять заданный динамический световой сценарий: 14 категорий световых эффектов (полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, фейерверк, режим светомузыки в реальном времени и др.), каждая из которых включает 2-3 варианта, что в общей сложности дает 39 специальных эффектов для использования в создании художественных фильмов, музыкальных клипов, рекламных роликов.

Осветитель имеет простое, интуитивно понятное управление, которое производится при помощи панели управления на корпусе осветителя или дистанционно. Установленные параметры отображаются на ярком ЖК-дисплее. Также доступно дистанционное управление с помощью смартфона (приложение Godox Light), пульта дистанционного управления Godox RC-R9 (приобретается отдельно) или режиссерского пульта DMX (вход и выход RJ-45). Пользователь получает свободу действия без ограничения проводами.

Возможности монтажа

Осветитель длиной 180 см и весом всего 2.21 кг легко удерживается в руке или закрепляется на осветительной стойке. Для этого комплект входят три металлических зажима-клипсы, которые помогут установить устройство на любом держателе с резьбой 1/4", а также два металлических тросика для страховки, подвешивания или сцепления двух осветителей друг с другом. В качестве опций доступны держатели Godox TL180-B2 (для двух) и Godox TL180-B4 (для четырех осветителей), они продаются отдельно.

Встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на 160 минут автономной работы при 100% яркости. Беспрерывная работа осветителя будет дольше в режиме спецэффектов или RGB освещения. В комплекте идет сетевой адаптер для постоянного питания от розеток 100 - 240 В.

Дополнительно приобретаемые соты Godox TL-G180 ограничивают угол рассеивания, создавая направленный световой поток, что делает световой рисунок более контрастным.