Комплект осветителей Godox TL120-K4, 4х30 Вт, RGB, 2700-6500К
Код товара : УТ-00064769
Артикул : 29570
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0-100%
Индекс CRI
96
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
6500
Описание
Этот универсальный комплект осветителей TL120-K4 kit от Godox включает в себя четыре осветителя TL120 RGB с набором аксессуаров для решения широкого спектра задач освещения. В комплект также входит пульт дистанционного управления RC-R9 и сумка для переноски, что делает этот набор удобным не только для съемок в студии, но и на выезде.
Раскройте свой творческий потенциал освещая кадр с помощью комплекта осветителей Godox TL120-K4 kit. Поддерживая расширенные возможности управления цветом и множество вариантов управления, эти осветители имеют встроенный литиевый аккумулятор и поддерживают регулировку цветовой температуры в диапазоне 2700-6300K. В отличие от осветителей TL30 и TL60, длина осветителя TL120 составляет 117 см, что позволяет легко освещать большие площади, а возможность стыковки обеспечивает множество уникальных вариантов монтажа.
Особенности
- Широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 2700 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/98.
- Регулировка цвета RGB, HSI, CCT, Gel и FX обеспечивает широкий спектр творческих эффектов.
- Множество вариантов управления, включая беспроводной пульт RC-R9 (в комплекте), DMX-контроллер (приобретается отдельно) или приложение для смартфона. Осветитель TL120 поддерживает 32 канала и 6 групп для создания различных световых схем.
- Компактный форм-фактор и стыкуемая конструкция позволяют монтировать эти осветители в различных комбинациях, которые ограничиваются только вашим воображением.
- Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор обеспечивает 150 минут работы.
- Кейс CB47, разработанный для комплекта TL120-K4 kit, защищает оборудование при хранении и транспортировке.
Комплектация
- Осветитель светодиодный TL120, 4 шт
- Кабель питания 5 м, 4 шт.
- Сетевой адаптер, 4 шт
- Кабель RJ45, 4 шт
- Зажим-клип пластиковый, 8 шт
- Металлический трос, 8 шт
- Держатель адаптера, 4 шт
- Пульт дистанционного управления (RC-R9)
- Кейс CB47