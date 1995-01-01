Этот универсальный комплект осветителей TL120-K4 kit от Godox включает в себя четыре осветителя TL120 RGB с набором аксессуаров для решения широкого спектра задач освещения. В комплект также входит пульт дистанционного управления RC-R9 и сумка для переноски, что делает этот набор удобным не только для съемок в студии, но и на выезде.

Раскройте свой творческий потенциал освещая кадр с помощью комплекта осветителей Godox TL120-K4 kit. Поддерживая расширенные возможности управления цветом и множество вариантов управления, эти осветители имеют встроенный литиевый аккумулятор и поддерживают регулировку цветовой температуры в диапазоне 2700-6300K. В отличие от осветителей TL30 и TL60, длина осветителя TL120 составляет 117 см, что позволяет легко освещать большие площади, а возможность стыковки обеспечивает множество уникальных вариантов монтажа.

Особенности

Широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 2700 до 6500K с высоким индексом цветопередачи CRI/TLCI 96/98.

Регулировка цвета RGB, HSI, CCT, Gel и FX обеспечивает широкий спектр творческих эффектов.

Множество вариантов управления, включая беспроводной пульт RC-R9 (в комплекте), DMX-контроллер (приобретается отдельно) или приложение для смартфона. Осветитель TL120 поддерживает 32 канала и 6 групп для создания различных световых схем.

Компактный форм-фактор и стыкуемая конструкция позволяют монтировать эти осветители в различных комбинациях, которые ограничиваются только вашим воображением.

Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор обеспечивает 150 минут работы.

Кейс CB47, разработанный для комплекта TL120-K4 kit, защищает оборудование при хранении и транспортировке.

Комплектация