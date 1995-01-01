Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Соты Godox TL-G180 для TL180

  • TL-G180 для TL180
  • TL-G180 для TL180
  • TL-G180 для TL180
Код товара:УТ-00066206
Артикул:30122

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Соты Godox TL-G180 – это тканевая насадка для светодиодных осветителей TL-180 RGB. Соты ограничивают угол рассеивания света, делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать световую схему освещения более контрастной. Размер сот в рабочем виде 167 х 6.2 х 5 см. Размер ячейки 5 х 5 см Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.