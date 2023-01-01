Соты Godox TL-G180 для TL180
Код товара : УТ-00066206
Артикул : 30122
4 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.455
Описание
Соты Godox TL-G180 – это тканевая насадка для светодиодных осветителей TL-180 RGB. Соты ограничивают угол рассеивания света, делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать световую схему освещения более контрастной. Размер сот в рабочем виде 167 х 6.2 х 5 см. Размер ячейки 5 х 5 см Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.