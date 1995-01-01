Соты Godox TL-G180 для TL180

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Код товара: УТ-00066206 Артикул: 30122 Код товара: УТ-00066206 Артикул: 30122 Вес (брутто), кг 0.455 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.455 Описание Соты Godox TL-G180 – это тканевая насадка для светодиодных осветителей TL-180 RGB. Соты ограничивают угол рассеивания света, делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать световую схему освещения более контрастной. Размер сот в рабочем виде 167 х 6.2 х 5 см. Размер ячейки 5 х 5 см Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость. Видео Наш обзор

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