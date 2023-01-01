Описание

Godox продолжает разрабатывать все более совершенные решения для съемки. Прислушиваясь к мнению пользователей, мы усовершенствовали вспышку TT685, сохранив при этом все основные ее функции. Модели вспышек TT685II C/N/S/F/O доступны для камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus и Panasonic.

Более широкий диапазон поворота

Вспышка TT685II получила более широкий диапазон угла наклона от -7° до 120°, а также возможность поворота на 330°. Это обеспечивает более гибкие возможности управления отраженной вспышкой и более эффективный процесс настройки освещения. Повернув головку осветителя, вы можете получить прекрасный мягкий отраженный свет.

Мгновенное преобразование TCM (TTL-Convert-Manual)

Для ускорения работы в ручном режиме TT685II оснащена функцией TCM. Он позволяет быстро замерить параметры экспозиции в автоматическом (i-TTL) режиме и сразу же перевести вспышку в ручной режим для дальнейшей тонкой настройки мощности.

Быстросъемное крепление

Как и другие обновленные модели TTL-вспышек Godox, TT685II оснащена быстросъемным фиксатором для удобной установки, что поможет вам быстро подготовиться к работе и не упустить отличный кадр.

Различные режимы для творчества без границ

TT685II поддерживает автоматический (TTL), ручной (Manual) и стробоскопический (Multi) режимы работы. В режиме TTL все функции, такие как высокоскоростная синхронизация (HSS до 1/8000 с), компенсация экспозиции вспышки (FEC), фиксация экспозиции вспышки (FEB), синхронизация по задней шторке и так далее, помогут правильно осветить кадр, как того требует творческая задумка. В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.

Внешнее питание обеспечивает потрясающую скорость и мощность

С помощью порта питания вы можете подключить TT685II к внешнему литиево-ионному аккумуляторному блоку PB960 (приобретается отдельно), чтобы увеличить производительность вспышки. TT685II станет вашим надежным партнером для съемки свадебных мероприятий, фэшн-съемки, репортажной фотосъемки и многого другого. При подключении TT685II к PB960, пожалуйста, используйте рекомендуемые батареи (не входят в комплект).

Широкий угол освещения

Сочетая чрезвычайную мощность с максимально гибким зумом, TT685II позволяет использовать разнообразные варианты настройки освещения и совместима с широким ассортиментом объективов. С ведущим числом 60 (м при ISO100) и диапазоном зума 20-200 мм, TT685II распространяет широкий и равномерный световой луч, который требуется при любой съемке.

Беспроводная система Godox 2.4G X

TT685II оснащена беспроводной системой Godox 2.4G X для бесшовного подключения к совместимым вспышкам или синхронизаторам. Широкий выбор групп и каналов обеспечивает надежный процесс съемки без каких-либо помех. Беспроводная система X предоставляет максимальную свободу при настройке освещения с дальностью работы до 100 метров.

Работает как передатчик и приемник

TT685II может работать в качестве ведущего и ведомого устройства, обеспечивая максимальную гибкость и удобство совместной работы с другими вспышками.

Обновление через USB

Разъем Type-C USB используется для обновления прошивки, которая позволяет получить быстрый доступ к самым новым технологиям освещения.