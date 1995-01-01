Godox ThinkLite TT600 – это мануальная накамерная вспышка со встроенной системой беспроводной радиосинхронизации Godox X 2.4 ГГц, причем внутри этой системы она может играть и ведущую, и ведомую роль: при использовании в качестве ведущей вспышки TT600 может управлять группами M/A/B/C/D/E, а в качестве ведомой вспышки TT600 может входить в группы A/B/C/D/E. Для предотвращения срабатывания от чужих синхронизаторов (например, при работе в фотостудиях с множеством залов или на крупных мероприятиях) можно выбрать один из 32 каналов (1~32). В ведомом режиме TT600 также может срабатывать по световой ловушке от импульса любой другой вспышки. Наконец, порт синхронизации 3.5 мм дает возможность поджигать вспышку по синхрокабелю.

TT600 предлагает три основных режима работы:

Ручной (M) – управление мощностью импульса от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени. Обеспечивает стабильную цветовую температуру 5600K±200K.

Стробоскоп (Multi) – создание серии импульсов (до 100 срабатываний с частотой до 199 Гц), что применяется для фиксации фаз движения в пределах одного кадра.

Высокоскоростная синхронизация (HSS), только на выносе – дает возможность работать с выдержками до 1/8000 секунды, что необходимо для съемки с открытой диафрагмой при ярком ( дневном ) освещении. Для использования HSS требуется радиосинхронизатор системы Godox X (XPro, X1T, X-2T и др.).

Головка вспышки вращается на 360°, поднимается вверх на 90° и опускается вниз на -7°, что обеспечивает необходимую гибкость для работы с отраженным светом и для освещения кадра при съемке с минимального расстояния. Головка также оснащена зум-рефлекторами, позволяющими менять угол освещения: от 20 до 200 мм (в эквиваленте фокусных расстояний полнокадрового объектива). Узкий угол (100-200 мм) создает сфокусированный луч для точечного выделения деталей, а широкий (20-35 мм) дает мягкое заполняющее освещение для фона или крупных объектов. Наконец, головка оснащена выдвижными модификаторами: широкоугольным рассеивателем и белой карточкой. Рассеиватель расширяет угол освещения до 14 мм, позволяя снимать со сверхширокоугольными объективами. Отражающая карточка используется при съемке с отраженным светом, когда импульс бьет в потолок, а часть его, отраженная от карточки, создает заполняющий свет на лице и красивые блики в глазах модели.

При съемке с зеркальными камерами можно использовать инфракрасную подсветку автофокуса, которая помогает камере наводиться даже в полной темноте. С беззеркальными камерами она не работает, так как ИК спектр не проходит массив фильтр перед матрицей.

В целом, Godox ThinkLite TT600 – недорогая и практичная вспышка с хорошим набором функций.

Характеристики