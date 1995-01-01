Godox ThinkLite TT520III – это невероятно выгодное предложение. За такую цену вы получаете мощную вспышку с вращающейся головкой + радиосинхронизатор RT-16 для съемки на выносе. Вспышка мануальная, то есть мощность нужно выставлять вручную, но в цифровую эпоху это не составляет проблем: достаточно просто сделать несколько «пристрелочных» снимков, и дальше снимать с минимальными коррекциями. Вспышка совместима с камерами всех брендов, основное условие – у них должен быть центральный контакт в горячем башмаке. В некоторых случаях, если контакта нет, можно использовать адаптеры (например, Canon AD-E1). Также доступна дистанционная синхронизация от импульса другой вспышки (по оптической ловушке) и синхронизация по кабелю через PC sync порт (3.5 мм).

Вспышка достаточно компактная и легкая для комфортного использования с современными беззеркальными камерами, она не перевешивает фотоаппарат, когда установлена на камеру. Мощность регулируется в широком диапазоне: от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени. Ведущее число ниже, чем у других похожих моделей (33 м при ISO 100), но это объясняется тем, что у вспышки нет зума головки – ведущее число как правило считается в максимальном положении зума, когда свет собирается в узкий пучок. У TT520III угол освещения не меняется, но есть выдвижная рассеивающая панель для съемки с широкоугольными объективами. Так имеется белая карта, которая обеспечивает небольшую искорку в глазах при съемке с отраженным светом. Говоря об этом, головка вспышки вращается в широком диапазоне: -7° вниз, 120° вверх и на 330° по горизонтали. Это дает возможность снимать со светом, отраженным от стен или потолка.

TT520III работает от 4 элементов питания типа АА: можно использовать как щелочные батарейки, так и Ni-MH аккумуляторы, второе предпочтительнее, так как аккумуляторы имеют большую емкость (около 400 срабатываний на полной мощности) и обеспечивают более быструю перезарядку (прибл. 1.8 с при 1/1). Надо заметить, что вспышка обладает неплохим теплоотведением и выдерживает порядка 40 последовательных импульсов при мощности 1/1, а при съемке на 1/4 или 1/8 об этом вообще можно не беспокоиться: более сотни вспышек подряд. Также можно использовать внешний блок питания Godox PB960 – он ускоряет перезарядку вспышки и обладает очень большой емкостью, хватит на полный съемочный день.

Управление очень простое: на монохромном экране отображается установленная мощность в виде 1/Х, которая регулируется кнопками + и –, а кнопка Mode переключает между 3 режимами: съемка на камере (горит буква M), синхронизация по световой ловушке (рядом загорается S1 или S2 – по первому или второму импульсу) и режим радиосинхронизации (загорается иконка антенны). При выборе радиосинхронизации вам нужно выставить одинаковый канал на вспышке и на синхронизаторе с помощью 4 механических переключателей «1/0» – грубо говоря, они должны находиться в одинаковых положениях, всего каналов 16. Синхронизация происходит на частоте 433 МГц и действует на расстоянии приблизительно 20-30 метров (в зависимости от наличия помех и препятствий).

С адаптерами S-R1 или S-R2 (приобретаются отдельно) TT520III совместима с комплектом магнитных аксессуаров Godox AK-R1. При использовании адаптеров S1, S2 или S3 можно устанавливать модификаторы с байонетом Bowens — софтбоксы, рефлекторы, снуты и другие, что значительно расширяет ваши творческие возможности.

В целом, Godox ThinkLite TT520III – отличный вариант для фотографов с ограниченным бюджетом: вы получаете все необходимое за очень скромную сумму. Съемка в домашней студии, съемка на выезде, уличные портреты – она пригодится везде. Подсветить лицо вашей модели, затемнить задний план, создать световой акцент, превратить дневной свет в теплый «золотой час» или холодные сумерки (с помощью гелевых фильтров и настройки баланса белого), создать сложную схему с несколькими источниками света – все это с ней возможно.

Характеристики