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Вспышка Godox ThinkLite TT350P TTL для Pentax

  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
  • ThinkLite TT350P TTL для Pentax
Код товара:УТ-00036516
Артикул:27298
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350C обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками.

Ведущий режим доступен со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600 и другие системы Godox X.
Ведомый режим – V860IIC, V850II, TT685C, TT600, а также с синхронизаторами X1T, XPro.