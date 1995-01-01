Вспышка Godox ThinkLite TT350P TTL для Pentax
Код товара:УТ-00036516
Артикул:27298
Товар не найден
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)36
Длительность импульса1/350 - 1/20 000 с
Режимы работы вспышкиРучной, Авто, Стробоскоп
Питание2 элемента типоразмера АА
Коррекция вспышки+/- 3 EV с шагом 1/3 EV
Настройка мощности в ручном режиме1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головкивправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°
Зум головки24 - 105 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
Беспроводное управление, ведущий режиместь, радио, 16 каналов, 3 группы (система Godox X 2.4 ГГц)
Беспроводное управление, ведомый режиместь, радио, система Godox X 2.4 ГГц
Время полной перезарядки, min (с)0.1 - 2.2 с
Питание вспышкиAA
Минимальное количество срабатываний210 (аккумуляторы 2500 мАч)
Подсветка автофокусаИК, до 4 м для центральной точки, до 2.4 м для периферийных
ДисплейЖК, монохромный, с подсветкой
Для макросъемкиНет
Вес200 г (без питания)
Размеры140 х 62 х 38 мм
Особые характеристикистробоскоп до 90 вспышек в секунду
Комплектациявспышка, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Страна производстваКитай
Описание
Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350C обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками.
Ведущий режим доступен со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600 и другие системы Godox X.
Ведомый режим – V860IIC, V850II, TT685C, TT600, а также с синхронизаторами X1T, XPro.