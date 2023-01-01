Вспышка Godox ThinkLite TT350N TTL для Nikon
Код товара : УТ-00031490
Артикул : 26314
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Гарантия производителя 2 года
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
36
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головки
вправо / влево на 270°, вверх до 90°, вниз до -7°
Зум головки
24 - 105 мм, 14 мм со встроенным рассеивателем
Длительность импульса
1/350 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
0.1 - 2.2 с
Питание
2 элемента типоразмера АА
Минимальное количество срабатываний
210 (аккумуляторы 2500 мАч)
Физические характеристики
Вес
200 г (без питания)
Прочие особенности
Особые характеристики
стробоскоп до 90 вспышек в секунду
Комплектация
вспышка, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Описание
Несмотря на миниатюрные размеры, вспышка Godox ThinkLite TT350N обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря малому весу, Godox TT350N отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Nikon.
Ведущий режим доступен со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600 и другие системы Godox X.
Ведомый режим – V860IIC, V850II, TT685C, TT600, а также с синхронизаторами X1T, XPro.