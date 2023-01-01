Осветитель Godox SZ200Bi, 200Вт, 2800K - 6500K, светодиодный
Код товара : УТ-00055540
Артикул : 28314
Причина уценки:
Причина уценки: в комплектации отсутствует пульт дистанционного управления. Гарантия производителя 1 год.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
200 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0%...100%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
97
Минимальная цветовая температура, K
2800
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
сетевой адаптер 100 - 240В в комплекте
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8", на стойку
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
2.54 кг
Вес (брутто), г
5.000
Комплектация
рассеиватель , сетевой адаптер, кабель питания, отражатель, защитная крышка, трос , основание с ремнем, клипса с ремнем, руководство
Описание
Godox SZ200Bi - биколорный светодиодный осветитель с возможностью фокусирования, предназначенный для использования в видеопроизводстве, съемке прямых трансляций, а также фотосъемке. Сочетая высокую производительность, точность цветопередачи, широкий диапазон регулировки цветовой температуры и совместимость с насадками с байонетом Bowens, этот осветитель может удовлетворить различные потребности в освещении и даст вам максимальную свободу для творчества.
Легкая фокусировка для эффективной работы
Поворачивая рукоятку, вы можете фокусировать луч света для регулировки угла рассеивания от 20° до 65°, что позволяет сосредоточиться на творчестве, вместо траты времени на смену осветительных приборов и регулировку расстояния.
Достоверная цветопередача
Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу.
Регулируемая цветовая температура
Широкий диапазон регулировки цветовой температуры позволяет быстро подстроиться к окружающему освещению, без необходимости использования цветных гелевых фильтров.
Встроенные световые спецэффекты
Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, SZ200Bi имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, включая имитацию вспышки, молнии, разбитой лампочки, телевизора, свечи, огня, фейерверка и SOS.
Бесшумный режим
Благодаря бесшумному режиму, SZ200Bi позволяет пользователям сосредоточиться на процессе съемки и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.
Интуитивно понятный интерфейс
Простой интерфейс позволяет с легкостью регулировать яркость, цветовую температуру или спецэффекты, максимально увеличивая скорость настройки.
Легкий в управлении
Четыре способа управления позволяют регулировать параметры и контролировать освещение в различных сценариях использования, что максимально упрощает вашу работу (пульт дистанционного управления приобретается отдельно).
Байонет Bowens
Осветитель можно использовать совместно с широким ассортиментом светоформирующих насадок с байонетом Bowens.
Обновление прошивки
USB-порт используется для обновления прошивки, которая позволяет получить быстрый доступ к самым последним технологиям освещения в любое время и в любом месте.