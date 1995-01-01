Godox SZ200Bi - биколорный светодиодный осветитель с возможностью фокусирования, предназначенный для использования в видеопроизводстве, съемке прямых трансляций, а также фотосъемке. Сочетая высокую производительность, точность цветопередачи, широкий диапазон регулировки цветовой температуры и совместимость с насадками с байонетом Bowens, этот осветитель может удовлетворить различные потребности в освещении и даст вам максимальную свободу для творчества.

Легкая фокусировка для эффективной работы

Поворачивая рукоятку, вы можете фокусировать луч света для регулировки угла рассеивания от 20° до 65°, что позволяет сосредоточиться на творчестве, вместо траты времени на смену осветительных приборов и регулировку расстояния.

Достоверная цветопередача

Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу.

Регулируемая цветовая температура

Широкий диапазон регулировки цветовой температуры позволяет быстро подстроиться к окружающему освещению, без необходимости использования цветных гелевых фильтров.

Встроенные световые спецэффекты

Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, SZ200Bi имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, включая имитацию вспышки, молнии, разбитой лампочки, телевизора, свечи, огня, фейерверка и SOS.

Бесшумный режим

Благодаря бесшумному режиму, SZ200Bi позволяет пользователям сосредоточиться на процессе съемки и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.

Интуитивно понятный интерфейс

Простой интерфейс позволяет с легкостью регулировать яркость, цветовую температуру или спецэффекты, максимально увеличивая скорость настройки.

Легкий в управлении

Четыре способа управления позволяют регулировать параметры и контролировать освещение в различных сценариях использования, что максимально упрощает вашу работу (пульт дистанционного управления приобретается отдельно).

Байонет Bowens

Осветитель можно использовать совместно с широким ассортиментом светоформирующих насадок с байонетом Bowens.

Обновление прошивки

USB-порт используется для обновления прошивки, которая позволяет получить быстрый доступ к самым последним технологиям освещения в любое время и в любом месте.