Осветитель светодиодный Godox SL200III - мощный осветитель с постоянной цветовой температурой 5600К обновленной серии SLIII, отличается сверхвысоким индексом цветопередачи и поддержкой дистанционного управления с помощью мобильных устройств по каналу Bluetooth через бесплатное приложение «Godox Light». 8 режимов динамических спецэффектов FX и режим бесшумной работы «Silent Mode» делает их пригодными для студийной фото и видеосъемки, освещения для интервью, записи блогов, прямых эфиров, различных видов фотографии и т.д.

Регулируемая мощность до 215 Вт

Осветители SL200III выдают световой поток мощностью 215 Вт, который может дополнительно собираться при помощи комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создавать невероятно яркое освещение (95600 лк на расстоянии 1 метр, с рефлектором). Яркость осветителя регулируется от 0% до полной мощности с шагом 1% при помощи панели управления осветителя, встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X или смартфона с предустановленным APP Godox Light.

Точный цвет

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.

Беззвучный режим (Silent Mode)

Конструкция системы охлаждения SL III поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

8 встроенных спецэффектов

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, молнии, телевизора, мерцающей лампы, предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Пульт дистанционного управления

Дополнительно приобретаемый пульт дистанционного управления RC-А6 позволяет легко регулировать мощность, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Управление по Bluetooth со смартфона

Дистанционное управление по Bluetooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям, имеющим мобильные устройства на iOS или Android.

Простая установка и подключение

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и наклон на 330°, может устанавливаться на студийные стойки, держатели, пантографы со стандартным шпиготом 5/8 дюйма. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50 Гц осуществляется при помощи комплектного сетевого кабеля и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Байонет Bowens и использование дополнительных аксессуаров

Осветители SL III совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д. В комплект входит стандартный рефлектор 7'', помогающий сформировать направленный равномерный световой поток. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Особенности:

Мощность 215 Вт.

Цветовая температура 5600K.

Высокие индексы цветопередачи CRI>96, TLCI>97.

Стабильный источник света с точной регулировкой яркости от 0% до 100% с шагом 1% .

Режим повышенной мощности: мощность может быть увеличена до максимального значения при включенном вентиляторе.

8 видов светодинамических специальных эффектов в 4 категориях (вспышка, молния, телевизор, мерцающая лампа)

Поддержка беспроводного Bluetooth APP управления с помощью смартфона.

32 канала в 16 группах (A, B, C, D, E, F, 1-9) беспроводного управления.

Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно.

Два малошумных вентилятора для лучшего отвода тепла.

Бесшумный режим одной кнопкой для синхронной звукозаписи.

U-образный кронштейн для легкой регулировки положения.

Стандартный байонет Bowens для установки различных светомодификаторов.

Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью.

Комплектация: