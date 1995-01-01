Комплект студийного света Godox SK300II-E собран из 2 компактных моноблоков с энергией импульса 300 Дж, 2 стоек 200 см, софтбокса 60х90 см, серебристого и белого зонтов диаметром 101 см, стандартного жесткого рефлектора 7" и пульта радиосинхронизации XT-16 с функцией дистанционного управления вспышками. В отличие от многих других бюджетных комплектов, здесь вы можете управлять настройками всех осветителей, не сходя со своего места. Комплект может быть дополнен любыми другими современными моноблоками или даже накамерными вспышками Godox, поскольку все они работают по единому протоколу синхронизации Godox 2.4 ГГц.

Вспышка студийная Godox SK300II

Компактный моноблок с мощностью импульса 300 Дж, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Цветовая температура 5600К, быстрое время перезарядки от 0,1 до 1,0 с, длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность регулируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов). Пилотная лампа мощностью 150 Вт имеет независимый и пропорциональный режимы работы.

Стойка-тренога Godox 304

Стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой мини-головкой, для цифровых камер. Максимальная рабочая высота составляет 200 см, размер в сложенном виде 70 см, нагрузка до 6 кг, крепежный адаптер-шпигот 5/8" несъемный с винтом 1/4". 3 секции надежно фиксируются по высоте винтовыми зажимами. Пружинный амортизатор обеспечивает сохранность установленного оборудования от повреждения при непреднамеренном сложении стойки.

Софтбокс Godox SB-BW6090

Размер софтбокса 60х90 см, байонет Bowens, софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней.

Фотозонты Godox UB-002 и UB-004

Фотозонт диаметром 101 см от Godox - простой и легкий модификатор света, используется для различных видов съемки, часто применяется для портретной съемки и предметной фотосъемки.

UB-002 - cеребристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями.

UB-004 - белое внутреннее покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника света.

Рефлектор Godox RFT7

7-дюймовый рефлектор с креплением Bowens, позволяет использование с фотозонтами.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16

Godox XT-16 - комплект для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Система радиосинхронизации Godox XT-16 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Передатчик питается от двух батарей типа АА. Приемник подключается к вспышке через USB-разъем и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-01

Вместительная сумка на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию.

Сумка оснащена крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Два колеса на основании, удобная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании. Отделение сумки с усиленным жестким основанием оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства. Внутри предусмотрен большой карман для необходимых аксессуаров.