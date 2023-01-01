Комплект студийного света Godox SK300II-E, 2х300 Дж
Код товара : УТ-00038577
Артикул : 26730
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
58
Время перезарядки
0.1 - 1 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/16, с шагом 0.1 ступени
Дистанционное управление настройками
есть: с синхронизаторами Godox серий X1 TTL, Xpro TTL, XT-16S
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с
Моделирующий (пилотный) свет
150 Вт, галогенный
Предохранитель, A (для 220В)
5
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка, вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети 220 В
Управление моделирующим светом
пропорциональное или независимое, 5%...100% с шагом 5%
Другие характеристики
Вес
1.9 кг (1 моноблок)
Комплектация
2 моноблока, 2 стойки, 2 зонта 101 см, софтбокс 60х90 см, 1 рефлектор, радиосинхронизатор, лампы, защитные колпаки, кабели питания, кейс на колесах
Размеры товара
диаметр 12.7, длина 20.6 см, длина с лампами: 34 см (1 моноблок)
Описание
Комплект студийного света Godox SK300II-E собран из 2 компактных моноблоков с энергией импульса 300 Дж, 2 стоек 200 см, софтбокса 60х90 см, серебристого и белого зонтов диаметром 101 см, стандартного жесткого рефлектора 7" и пульта радиосинхронизации XT-16 с функцией дистанционного управления вспышками. В отличие от многих других бюджетных комплектов, здесь вы можете управлять настройками всех осветителей, не сходя со своего места. Комплект может быть дополнен любыми другими современными моноблоками или даже накамерными вспышками Godox, поскольку все они работают по единому протоколу синхронизации Godox 2.4 ГГц.
Вспышка студийная Godox SK300II
Компактный моноблок с мощностью импульса 300 Дж, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Цветовая температура 5600К, быстрое время перезарядки от 0,1 до 1,0 с, длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность регулируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов). Пилотная лампа мощностью 150 Вт имеет независимый и пропорциональный режимы работы.
Стойка-тренога Godox 304
Стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой мини-головкой, для цифровых камер. Максимальная рабочая высота составляет 200 см, размер в сложенном виде 70 см, нагрузка до 6 кг, крепежный адаптер-шпигот 5/8" несъемный с винтом 1/4". 3 секции надежно фиксируются по высоте винтовыми зажимами. Пружинный амортизатор обеспечивает сохранность установленного оборудования от повреждения при непреднамеренном сложении стойки.
Софтбокс Godox SB-BW6090
Размер софтбокса 60х90 см, байонет Bowens, софтбокс предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней.
Фотозонты Godox UB-002 и UB-004
Фотозонт диаметром 101 см от Godox - простой и легкий модификатор света, используется для различных видов съемки, часто применяется для портретной съемки и предметной фотосъемки.
UB-002 - cеребристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями.
UB-004 - белое внутреннее покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника света.
Рефлектор Godox RFT7
7-дюймовый рефлектор с креплением Bowens, позволяет использование с фотозонтами.
Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16
Godox XT-16 - комплект для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.
Система радиосинхронизации Godox XT-16 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Передатчик питается от двух батарей типа АА. Приемник подключается к вспышке через USB-разъем и запускает вспышку при получении сигнала от передатчика. В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.
Сумка Godox CB-01
Вместительная сумка на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию.
Сумка оснащена крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Два колеса на основании, удобная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании. Отделение сумки с усиленным жестким основанием оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства. Внутри предусмотрен большой карман для необходимых аксессуаров.