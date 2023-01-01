Описание

Квадратный быстрораскладной софтбокс 80х80 см на пружинном каркасе с адаптером для накамерной вспышки. Адаптер Godox S-Type позволяет устанавливать накамерные вспышки с прямоугольными и круглыми головками, он также может использовать отдельно от софтбокса – с другими светоформирующими насадками под байонет Bowens (рефлекторы, шторки, снуты, портретные тарелки и так далее). Также имеется крепление для зонта. Пружинный каркас позволяет за пару секунд привести софтбокс в готовое положение. В комплекте с софтбоксом идут два рассеивателя (внутренний и внешний), а также тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, делая тени более глубокими.

Из-за своих размеров данный софтбокс не может использоваться непосредственно на камере: вы можете удерживать его одной рукой на небольшом выносе (рекомендуем докупить более комфортную рукоятку) или поставить вместе со вспышкой на студийную стойку.

Весь комплект складывается в небольшую сумку (в комплекте).