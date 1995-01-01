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Софтбокс Godox SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки (уцененный)

  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
  • SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
Код товара:УТ-00092165
Артикул:27768 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Софтбокс 50х50 см с адаптером для накамерной вспышки S, который работает с накамерными вспышками с прямоугольной головкой. Резиновые накладки надежно фиксируют вспышку, не царапая ее корпус. Адаптер Godox имеет байонет Bowens S, позволяющий использовать не только софтбокс из комплекта, но и другие насадки с этим популярным типом крепления. Также имеется отверстие для установки зонта.

Что касается самого софтбокса, то это качественный софтбокс на пружинном каркасе, компактно складывающийся в небольшую сумку. В комплекте с софтбоксом идут два рассеивателя (внутренний и внешний), а также тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, создавая более контрастный рисунок.

Из-за своих размеров софтбокс SGGV5050 не может использоваться непосредственно на камере: вы можете удерживать его одной рукой на небольшом выносе (рекомендуем докупить комфортную рукоятку) или поставить вместе со вспышкой на студийную стойку.

Весь комплект складывается в небольшую сумку.

Комплектация

  • Софтбокс Godox 5050 – 1 шт
  • Адаптер S – 1 шт
  • Соты – 1 шт
  • Чехол для софтбокса – 1 шт
  • Сумка для переноски – 1 шт
  • Гарантийный талон