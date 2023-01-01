Софтбокс Godox SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
Код товара : УТ-00056092
Артикул : 27768
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс 50х50 см с адаптером для накамерной вспышки S2. Новый адаптер S2 – более компактный по сравнению с первой версией, он отлично работает как с круглыми, так и с прямоугольными головками вспышек. Резиновые накладки надежно фиксируют вспышку, не царапая ее корпус. Адаптер Godox имеет полноценный байонет Bowens S, позволяющий использовать не только софтбокс из комплекта, но и другие насадки с этим популярным типом крепления. Также имеется отверстие для установки зонта.
Что касается самого софтбокса, то это качественный софтбокс на пружинном каркасе, компактно складывающийся в небольшую сумку. В комплекте с софтбоксом идут два рассеивателя (внутренний и внешний), а также тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, создавая более контрастный рисунок.
Из-за своих размеров софтбокс SGGV5050 не может использоваться непосредственно на камере: вы можете удерживать его одной рукой на небольшом выносе (рекомендуем докупить комфортную рукоятку) или поставить вместе со вспышкой на студийную стойку.
Весь комплект складывается в небольшую сумку.
Комплектация
- Софтбокс Godox 5050 – 1 шт
- Адаптер S – 1 шт
- Соты – 1 шт
- Чехол для софтбокса – 1 шт
- Сумка для переноски – 1 шт
- Гарантийный талон