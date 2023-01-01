Описание

Софтбокс 50х50 см с адаптером для накамерной вспышки S2. Новый адаптер S2 – более компактный по сравнению с первой версией, он отлично работает как с круглыми, так и с прямоугольными головками вспышек. Резиновые накладки надежно фиксируют вспышку, не царапая ее корпус. Адаптер Godox имеет полноценный байонет Bowens S, позволяющий использовать не только софтбокс из комплекта, но и другие насадки с этим популярным типом крепления. Также имеется отверстие для установки зонта.

Что касается самого софтбокса, то это качественный софтбокс на пружинном каркасе, компактно складывающийся в небольшую сумку. В комплекте с софтбоксом идут два рассеивателя (внутренний и внешний), а также тканевые соты, которые ограничивают угол рассеивания света, создавая более контрастный рисунок.

Из-за своих размеров софтбокс SGGV5050 не может использоваться непосредственно на камере: вы можете удерживать его одной рукой на небольшом выносе (рекомендуем докупить комфортную рукоятку) или поставить вместе со вспышкой на студийную стойку.

Весь комплект складывается в небольшую сумку.

Комплектация