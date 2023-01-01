Описание

Октабокс Godox SB-UFW95 – быстрораскладной 8-угольный софтбокс диаметром 95 см с тканевыми сотами в комплекте. Октабокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.

Октабоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный, почти круглый блик на предмете или в глазах модели. Благодаря большой площади октабоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.

Закрытая конструкция октабокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки. Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октабокса. Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя (внутренний и внешний) делают свет более мягким и равномерным. По усмотрению пользователя один или оба рассеивателя можно снять, это изменяет характер светотеневого рисунка, делает свет более жестким.

Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октабокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более направленным, что позволяет усилить контраст в снимке. При первом использовании тканевую часть октабокса нужно натянуть на спицы металлического каркаса, а соты крепятся на липучку-велкро. После этого софтбокс можно не разбирать, перевозить в чехле в сложенном виде: таким образом, подготовка софтбокса на локации занимает всего несколько секунд.

Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.