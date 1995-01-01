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Софтбокс Godox SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной

  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
  • SB-UFW9090, 90 х 90 см, с сотами, быстрораскладной
Код товара:УТ-00031564
Артикул:26344

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Квадратный софтбокс для студийной съемки: портретной и предметной. Такая форма чаще всего используется для плечевых портретов и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт – быстрее, чем софтбоксы классического типа. Как и другие виды, квадратный софтбокс тоже вращается в креплении. Он может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.

Внутренняя поверхность металлизированная, серебристая – отражает свет без поглощения или изменения цветовой температуры. 2 рассеивателя, внутренний и внешний, позволяют регулировать степень смягчения света и форму распределения светового потока (более равномерную или с центральным акцентом). Вы можете использовать только внешний или только внутренний рассеиватель, или же снять оба – в этом случае софтбокс будет выступать в качестве большого жесткого рефлектора.

В комплекте: софтбокс, 2 рассеивателя, соты, установочное кольцо стандарта Bowens S, сумка для хранения и транспортировки.