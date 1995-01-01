Описание

Быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 80 см с тканевыми сотами в комплекте. Октабокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом Bowens (кольцо байонета сменное).

Октабокс отлично подходит для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный, почти круглый блик на предмете или в глазах модели. Благодаря большой площади рассеивающей поверхности он позволяет получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и глубоких теней на снимаемом объекте. Закрытая конструкция октабокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.

Внутренняя серебристая фактурная поверхность и 2 рассеивателя (внешний и внутренний) обеспечивают равномерное распределение света внутри октабокса, без «горячего пятна» по центру. Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октабокса. Соты ограничивают световой поток, делают его более узким, что позволяет точнее контролировать светотеневой рисунок и усиливает контраст. Тент октабокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Благодаря быстроракрывающейся конструкции софтбокс готовится к работе буквально 1 минуту.

В сложенном виде октабокс весом всего 1.6 кг упаковывается в чехол компактного размера 70x19x19 см. Комплект удобен для хранения и транспортировки.