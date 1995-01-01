Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света.

Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким.

Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.

Форма

Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика.

Размер модификатора

Подбирается под снимаемый объект: небольшие октобоксы применяются крупнолицевых портретов, для получения мягкого освещения. В ростовой съемке подойдут октобоксы большого диаметра.

Особенности сборки

Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.

Данный вид соединения обеспечивает свободное вращение модификатора.

Комплектация