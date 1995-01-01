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Софтбокс Godox SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами

  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
  • SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
Код товара:УТ-00056234
Артикул:28129

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света.

Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким.

Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.

Форма

Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика.

Размер модификатора

Подбирается под снимаемый объект: небольшие октобоксы применяются крупнолицевых портретов, для получения мягкого освещения. В ростовой съемке подойдут октобоксы большого диаметра.

Особенности сборки

Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.

Данный вид соединения обеспечивает свободное вращение модификатора.

Комплектация

  1. Софтбокс с каркасом зонтичного типа;
  2. монтажное кольцо/адаптер для креплений стандарта Bowens;
  3. 2 рассеивателя (внутренний и внешний);
  4. соты;
  5. сумка-чехол.