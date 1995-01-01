Софтбокс Godox SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами
Товар не найден
Характеристики
Описание
Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света.
Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким.
Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Форма
Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика.
Размер модификатора
Подбирается под снимаемый объект: небольшие октобоксы применяются крупнолицевых портретов, для получения мягкого освещения. В ростовой съемке подойдут октобоксы большого диаметра.
Особенности сборки
Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.
Данный вид соединения обеспечивает свободное вращение модификатора.
Комплектация
- Софтбокс с каркасом зонтичного типа;
- монтажное кольцо/адаптер для креплений стандарта Bowens;
- 2 рассеивателя (внутренний и внешний);
- соты;
- сумка-чехол.