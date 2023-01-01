Софтбокс Godox SB-MS6060, 60х60 см, для Godox E / Falcon Eyes SS
Код товара : УТ-00066207
Артикул : 26765
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
0.64 кг
Вес (брутто), г
0.750
Описание
Софтбокс Godox SB-MS6060 (60 х 60 см) для компактных вспышек с цилиндрическим креплением диаметра 95 мм. Подходит для моноблоков Godox серии Е (E120, E160, E250, E300), а также для приборов Falcon Eyes серии SS. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей, пластикового кольца-адаптера SS и четырех металлических спиц.
Софтбоксы создают мягкое рассеянное освещение без резких теней и бликов, используются в портретной и предметной студийной съемке.
Внутренняя серебристая отражающая поверхность особой фактуры обеспечивает равномерную засветку тканевого рассеивателя (диффузора). Внешний рассеиватель, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени, а дополнительный внутренний диффузор обеспечивает равномерность освещения. Внешний и внутренний рассеиватели изготавливаются из специальных синтетических материалов, имеющих высокую светопропускную способность.
Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени: спицы продеваются в пазы на ткани софтбокса, а затем устанавливаются в пазы на кольце-адаптере (в порядке крест накрест). Затем натягивается внутренний рассеиватель, а после этого - наружный. Кольцо-адаптер моноблок (посадочный диаметр < 100 мм) и фиксируется поджимной муфтой. Существуют различные специальные приемы использования софтбокса без внутреннего, без внешнего или без обоих рассеивателей – это существенно меняет характер освещения.