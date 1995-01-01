Софтбокс Godox SB-MS6060 (60 х 60 см) для компактных вспышек с цилиндрическим креплением диаметра 95 мм. Подходит для моноблоков Godox серии Е (E120, E160, E250, E300), а также для приборов Falcon Eyes серии SS. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей, пластикового кольца-адаптера SS и четырех металлических спиц.

Софтбоксы создают мягкое рассеянное освещение без резких теней и бликов, используются в портретной и предметной студийной съемке.

Внутренняя серебристая отражающая поверхность особой фактуры обеспечивает равномерную засветку тканевого рассеивателя (диффузора). Внешний рассеиватель, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени, а дополнительный внутренний диффузор обеспечивает равномерность освещения. Внешний и внутренний рассеиватели изготавливаются из специальных синтетических материалов, имеющих высокую светопропускную способность.

Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени: спицы продеваются в пазы на ткани софтбокса, а затем устанавливаются в пазы на кольце-адаптере (в порядке крест накрест). Затем натягивается внутренний рассеиватель, а после этого - наружный. Кольцо-адаптер моноблок (посадочный диаметр < 100 мм) и фиксируется поджимной муфтой. Существуют различные специальные приемы использования софтбокса без внутреннего, без внешнего или без обоих рассеивателей – это существенно меняет характер освещения.