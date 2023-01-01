Описание

Восьмиугольный софтбокс (октабокс) с установочным кольцом под байонет Bowens, подходит для большинства моноблоков Godox и других производителей. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Округлая форма создает приятные, естественные блики в глазах модели, поэтому октабоксы очень популярны в портретной фотографии. Также часто используется в предметной съемке.

Внутренняя поверхность металлизированная, серебристая – отражает свет без поглощения или изменения цветовой температуры. 2 рассеивателя, внутренний и внешний, позволяют регулировать степень смягчения света и форму светового потока. Вы можете использовать только внешний или только внутренний рассеиватель, или же снять оба – в этом случае софтбокс будет выступать в качестве большого жесткого рефлектора. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, чтобы освещалась только строго очерченная область.

В комплекте: софтбокс, 2 рассеивателя, соты, установочное кольцо стандарта Bowens S, сумка для хранения и транспортировки.