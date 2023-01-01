Софтбокс Godox SB-FW6060, 60 х 60 см, с сотами
Код товара : УТ-00031554
Артикул : 26335
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Квадратный софтбокс для студийной съемки: портретной и предметной. Такая форма чаще всего используется для плечевых портретов и других подобных композиций. Как и другие виды, квадратный софтбокс тоже вращается в креплении. Он может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.
Внутренняя поверхность металлизированная, серебристая – отражает свет без поглощения или изменения цветовой температуры. 2 рассеивателя, внутренний и внешний, позволяют регулировать степень смягчения света и форму распределения светового потока (более равномерную или с центральным акцентом). Вы можете использовать только внешний или только внутренний рассеиватель, или же снять оба – в этом случае софтбокс будет выступать в качестве большого жесткого рефлектора.
В комплекте: софтбокс, 2 рассеивателя, соты, установочное кольцо стандарта Bowens S, сумка для хранения и транспортировки.