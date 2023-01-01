Описание

Квадратный софтбокс для студийной съемки: портретной и предметной. Такая форма чаще всего используется для плечевых портретов и других подобных композиций. Как и другие виды, квадратный софтбокс тоже вращается в креплении. Он может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.

Внутренняя поверхность металлизированная, серебристая – отражает свет без поглощения или изменения цветовой температуры. 2 рассеивателя, внутренний и внешний, позволяют регулировать степень смягчения света и форму распределения светового потока (более равномерную или с центральным акцентом). Вы можете использовать только внешний или только внутренний рассеиватель, или же снять оба – в этом случае софтбокс будет выступать в качестве большого жесткого рефлектора.

В комплекте: софтбокс, 2 рассеивателя, соты, установочное кольцо стандарта Bowens S, сумка для хранения и транспортировки.