Узкий софтбокс (стрипбокс) формирует длинную и тонкую полосу света. Часто используется в портретной и предметной съемке. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.

Внутренняя поверхность металлизированная, серебристая – отражает свет без поглощения или изменения цветовой температуры. 2 рассеивателя, внутренний и внешний, позволяют регулировать степень смягчения света и форму распределения светового потока (более равномерную или с центральным акцентом). Вы можете использовать только внешний или только внутренний рассеиватель, или же снять оба – в этом случае софтбокс будет выступать в качестве большого жесткого рефлектора.

В комплекте: софтбокс, 2 рассеивателя, соты, установочное кольцо стандарта Bowens S, сумка для хранения и транспортировки.