Godox SA5015 – прочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 92 см до 168 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8", который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.