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Стойка на колесах Godox SA5015, 168 см, до 40 кг

  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
  • SA5015, 168 см, до 40 кг
Код товара:УТ-00066209
Артикул:30178

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox SA5015 – прочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 92 см до 168 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8", который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 40 кг
  • Количество секций стойки: 2
  • Максимальная высота стойки: 168 см
  • Минимальная высота стойки: 92 см
  • Крепежные адаптеры: Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)
  • Зажимы-фиксаторы: винтовые
  • Материал стойки: сталь
  • Вес: 10.4 кг