Стойка на колесах Godox SA5015, 168 см, до 40 кг
Код товара:УТ-00066209
Артикул:30178
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг12.000
Описание
Godox SA5015 – прочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 92 см до 168 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на наклонной поверхности, лестнице и так далее. Стойка оснащена креплением 1-1/8" Junior и выдвижным шпиготом 5/8", который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 40 кг
- Количество секций стойки: 2
- Максимальная высота стойки: 168 см
- Минимальная высота стойки: 92 см
- Крепежные адаптеры: Junior 1-1/8" с выдвижным штифтом 5/8" (0°-90°)
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Материал стойки: сталь
- Вес: 10.4 кг