Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 и S60
Код товара : УТ-00045919
Артикул : 27555
1 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Софтбокс Godox SA-30 с сотами для осветителя Godox S30 и S60 позволяет сформировать мягкие и равномерные светотеневые переходы. Размер софтбокса 30х30 см. Софтбокс комплектуется тканевой сотовой решеткой, которая может использоваться, например, для портретной или предметной съемки, где требуется выделить светом определенный участок кадра и ограничить распространение света на другой области кадра.
Модель: SA-30
Размер: 30х30 см
Совместимость: осветители Godox S30 и S60
Соты в комплекте: Да