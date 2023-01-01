Софтбокс Godox SA-30 с сотами для осветителя Godox S30 и S60 позволяет сформировать мягкие и равномерные светотеневые переходы. Размер софтбокса 30х30 см. Софтбокс комплектуется тканевой сотовой решеткой, которая может использоваться, например, для портретной или предметной съемки, где требуется выделить светом определенный участок кадра и ограничить распространение света на другой области кадра.