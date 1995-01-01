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Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 и S60



Код товара: УТ-00045919 Артикул: 27555 Код товара: УТ-00045919 Артикул: 27555 Вес (брутто), кг 0.500 Размеры 30х30 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Размеры 30х30 см Описание Софтбокс Godox SA-30 с сотами для осветителя Godox S30 и S60 позволяет сформировать мягкие и равномерные светотеневые переходы. Размер софтбокса 30х30 см. Софтбокс комплектуется тканевой сотовой решеткой, которая может использоваться, например, для портретной или предметной съемки, где требуется выделить светом определенный участок кадра и ограничить распространение света на другой области кадра. Модель: SA-30 Размер: 30х30 см Совместимость: осветители Godox S30 и S60 Соты в комплекте: Да Видео Наш обзор

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