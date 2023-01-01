Набор сетчатых масок Godox SA-05 используется совместно со светодиодным осветителем S30 для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. В комплект входят 5 стальных сетчатых масок диаметром 66 мм: мелкоячеистая сетка, крупноячеистая сетка, мелкоячеистая сетка на половину круга, крупноячеистая сетка на половину круга и градуирующая сетка на половину круга. Маска устанавливается напрямую в слот проекционной насадки SA-P (продаются отдельно).