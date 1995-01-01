Набор сетчатых масок Godox SA-05 для S30
Код товара:УТ-00047393
Артикул:27547
Товар не найден
Характеристики
Вес95 г
Размер упаковки19 х 11 х 3 см
Вес (брутто), кг0.107
Описание
Набор сетчатых масок Godox SA-05 используется совместно со светодиодным осветителем S30 для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. В комплект входят 5 стальных сетчатых масок диаметром 66 мм: мелкоячеистая сетка, крупноячеистая сетка, мелкоячеистая сетка на половину круга, крупноячеистая сетка на половину круга и градуирующая сетка на половину круга. Маска устанавливается напрямую в слот проекционной насадки SA-P (продаются отдельно).