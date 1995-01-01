Набор сетчатых масок Godox SA-05 для S30

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Код товара: УТ-00047393 Артикул: 27547 Код товара: УТ-00047393 Артикул: 27547 Вес 95 г Размер упаковки 19 х 11 х 3 см Вес (брутто), кг 0.107 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 95 г Размер упаковки 19 х 11 х 3 см Вес (брутто), кг 0.107 Описание Набор сетчатых масок Godox SA-05 используется совместно со светодиодным осветителем S30 для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. В комплект входят 5 стальных сетчатых масок диаметром 66 мм: мелкоячеистая сетка, крупноячеистая сетка, мелкоячеистая сетка на половину круга, крупноячеистая сетка на половину круга и градуирующая сетка на половину круга. Маска устанавливается напрямую в слот проекционной насадки SA-P (продаются отдельно). Видео Наш обзор

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