Набор сетчатых масок Godox SA-05 для S30
Код товара : УТ-00047393
Артикул : 27547
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
95 г
Вес (брутто), г
0.107
Описание
Набор сетчатых масок Godox SA-05 используется совместно со светодиодным осветителем S30 для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. В комплект входят 5 стальных сетчатых масок диаметром 66 мм: мелкоячеистая сетка, крупноячеистая сетка, мелкоячеистая сетка на половину круга, крупноячеистая сетка на половину круга и градуирующая сетка на половину круга. Маска устанавливается напрямую в слот проекционной насадки SA-P (продаются отдельно).