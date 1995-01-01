Линза Godox SA-03 150 мм для проекционной насадки SA-P
Код товара:УТ-00047387
Артикул:27546
Товар не найден
Характеристики
Вес880 г
Вес (брутто), кг1.000
Размеры20 х 13 х 10 см
Описание
Длиннофокусная линза Godox SA-03 150 мм для SA-P - сменный объектив с фокусным расстоянием 150 мм для совместного использования с проекционной насадкой Godox SA-P на светодиодном осветителе Godox S30.
Один из трех объективов в серии, позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления. 150-миллиметровый объектив применяется в ситуациях, когда комбинация из осветителя и проекционной насадки не может быть установлена близко к снимаемому объекту и должна использоваться на расстоянии.