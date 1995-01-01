Осветитель Godox S60bi – это легкий и невероятно яркий фокусируемый источник света с углом раскрытия светового потока 6…55º, регулируемой цветовой температурой и мощностью до 77 Вт. Предназначен для точечной подсветки объектов во время фото- и видеосъемок, освещения театральных или концертных сцен и многого другого. Осветитель разработан для фотографов и видеографов, профессионально занимающихся предметной, свадебной, рекламной съемкой и использующих креативные приемы в освещении. Для реализации творческих замыслов специально для фокусируемых осветителей Godox S30 и S60 представлен широкий ассортимент светоформирующих аксессуаров.

Светодиодная (LED) COB-матрица осветителя выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800К~6500К и высоким уровнем цветопередачи (CRI > 96, TLCI > 97). Осветитель подходит, как для съемки на открытом воздухе, так и для съемки в помещениях – благодаря регулируемой температуре световой поток смешивается с дневным светом или светом искусственных источников, а качество отображения цветовых оттенков в кадре остается неизменным. Асферическая оптическая линза осветителя S60 обеспечивает равномерное от центра до края световое пятно, которое можно точно позиционировать на объекте. Линза имеет высокое светопропускание и не изменяет цветовую температуру источника.

Управления параметрами осветителя

Управление параметрами осветителя простое и интуитивно понятное. Изменение угла раскрытия светового потока регулируется вращением рукоятки, расположенной на тыльной части корпуса осветителя. Рядом находится гнездо для кабеля питания. Мощность светового потока регулируется через внешний блок управления, в диапазоне от 10 до 100% с шагом 1%. Этим же диммером осуществляется регулировка цветовой температуры (шаг регулировки 100К). Рядом находятся 4 рабочие кнопки для включения и настройки параметров осветителя, а также яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные режимы работы. Благодаря встроенному Bluetooth модулю, можно дистанционно управлять параметрами S60 с помощью приложения для смартфона «Godox Light». Осветитель также совместим с пультом дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно) и поддерживает управление по стандарту DMX512.

11 предустановленных световых динамических спецэффектов

Осветитель Godox S60bi имеет 11 режимов предустановленных спецэффектов: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа), Candle (свеча), Fire (огонь), Firework (фейерверк) для создания творческого освещения во время съемки.

Бесшумный режим

Устройство может работать в бесшумном режиме с отключенным вентилятором, чтобы избежать звуковых помех во время съемок с синхронной записью звука (максимальная яркость: 50%).

Варианты источников питания

Светодиодный осветитель Godox S60bi с выносным блоком питания и управления может подключаться к стандартной сети переменного тока 100В~240В 50/60Гц. Также возможно питание от аккумуляторной батареи V-mount (аккумулятор в комплект не входит), что позволяет осветителю также работать в автономном режиме как в студии, так и за ее пределами.

Установка осветителя

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. Регулировкой угла наклона осветителя производится плавно, положение может жестко фиксироваться с помощью шестигранного ключа, входящего в комплект.

Дополнительные светоформирующие аксессуары

Для получения точечного освещения, световой поток может быть дополнительно ограничен металлическими шторками, входящими в комплект. Благодаря четырем шторкам, две из которых оснащены с дополнительными лепестками, вы сможете контролировать распределение луча для избирательного освещения предмета съемки или фона. Байонет осветителя S60bi позволяет вращать насадку, точно фокусируя световой пучок.

Помимо шторок для осветителя разработано множество аксессуаров, приобретение которых позволит реализовывать различные творческие замыслы фотографов.

Софтбокс SA-30 с сотами размером 30х30 см формирует мягкое и равномерное световое пятно. Проекционная насадка SA-P совместно с тремя типами линз (линза 85 мм SA-01, линза широкоугольная 60 мм SA-02, линза телефото 150 мм SA-03) дает возможность уменьшать или увеличивать световое пятно в зависимости от задач съемки. Набор сетчатых масок SA-05 позволяет создавать световой градиент, уменьшая яркость светового пятна. Ирисовая диафрагма SA-06 помогает плавно и точно регулировать размер светового пятна. С помощью отсекающей заслонки SA-07 можно сформировать световое пятно различной формы: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник, неправильный многоугольник. Набор масок GOBO SA-09 используются с держателем масок GOBO SA-10 для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Наборы светофильтров SA-11T и SA-11C созданы для корректировки цветовой температуры и для создания различных цветовых эффектов соответственно.