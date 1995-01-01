Портативный кольцевой светодиодный осветитель Godox Ring72 создан, в первую очередь, для художественной съемки небольших предметов (для макросъемки). Кольцевая форма осветителя помогает создать равномерный световой поток для мягкого естественного освещения. 72 светодиода сбалансированного белого света (цветовая температура 5600К) распределены по кольцу, яркость левой и правой стороны осветителя регулируется раздельно. Постоянный яркий световой поток подходит как для макрофотографии, так и для видеосъемки макрообъектов, в том числе подвижных — растений, насекомых и т. д. А также благодаря своей мощности, подойдет и для других видов художественной фото и видеосъемки.

Точная цветопередача

Индекс цветопередачи осветителя TLCI/CRI ≥97/96, а это означает, что пользователь получит фотоснимки и видеозаписи в реалистичных цветах без дополнительной цветокоррекции.

Раздельная регулировка яркости

В осветителе реализована раздельная регулировка яркости в 10 ступеней (или отключено) правой и левой стороны для создания разнообразных светотеневых рисунков. Управление происходит с помощью двух независимых регуляторов. Осветитель, включенный на полную мощность с двух сторон, будет создавать очень яркое бестеневое освещение. Большее освещение с правой или левой стороны создаст стереоскопический эффект – более глубокие контрастные тени, и передаст объем объекта.

Портативная конструкция

Осветитель оптимизирован для макросъемки и съемки сверхкрупных планов благодаря портативной раздельной конструкции, когда кольцевой осветитель устанавливается непосредственно на объектив фотоаппарата, а блок управления на крепление «башмак». Такая конструкция максимально привносит освещение в кадр настолько близко к объекту, насколько позволит макрообъектив, и осветит самые крупные планы.

Установка осветителя на объектив

Осветитель Godox Ring72 может устанавливаться на объективы различных диаметров с помощью набора переходных колец, входящих в комплект. Набор включает 8 переходных колец наиболее популярных размеров (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм), которые подходят для большинства объективов различных производителей (Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm и т.д.).

Два варианта питания

Осветитель предусматривает два варианта питания – от четырех батареек типа АА (щелочных или перезаряжаемых никель-металлогидридных), либо съемной литий-ионной батареи Godox VB26 (приобретаются отдельно).

Благодаря многовариантности питания, осветитель автономен и в студии, и в «полях» – с ним можно отправиться фотографировать куда угодно.

Особенности