Осветитель Godox RGB Mini R1, светодиодный, 5 Вт, 2500-8000К, RGB
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Характеристики
Описание
Компактный осветитель Godox RGB mini R1 призван вывести на новый уровень ваш блог, увлечение фотографией или съемку видеороликов. Это круглый светодиодный осветитель в легком металлическом корпусе, в который встроены 66 SMD-светодиода (18х2 bi-color + 30 RGB). Вес осветителя всего 150 грамм, размеры Ø7.5х2.3 см и при этом устройство выдает мощный световой поток с высоким индексом цветопередачи CRI≈ 98 и TLCI≈ 97.
Осветитель имеет три различных режима освещения:
- bi-color, когда осветитель выдает белый свет с возможностью регулировки цветовой температуры,
- режим RGB (HIS) – позволяет делать заливки любым цветом (шкала HIS)
- 14 специальных эффектов, выполняющих различные цветосветовые сценарии.
В режиме bi-color цветовая температура устанавливается пользователем в диапазоне от 2500 до 8500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. Таким образом вы подберете правильное освещение под любые условия съемки при «смешанном « свете и получите естественную цветопередачу объекта
В режиме RGB создайте освещение любого цвета, необходимое для вышей композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). Используйте несколько осветителей, установив различные настройки света, чтобы сделать кадр еще креативнее.
14 специальных эффектов (39 разновидностей световых сценариев):
- Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.
- Вспышка – световая имитация импульсного света молнии в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)
- Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).
- Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).
- Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).
- Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).
- Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).
- Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).
- Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).
- Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).
- Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).
- Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).
- Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).
- SOS — передача светового сигнала SOS.
Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее.
Осветитель имеет несколько вариантов крепления: он может устанавливаться на штатив при помощи резьбового отверстия 1/4", расположенного на корпусе осветителя, крепиться на тыльную сторону телефона или других объектов при помощи комплектных дисков-липучек, или в «горячий башмак» фотоаппарата через переходник-адаптер, входящий в комплект. Кроме того, осветитель имеет встроенные магниты, позволяющие ему держаться на стальных поверхностях. Комплектный купольный диффузор-рассеиватель также крепится к осветителю на магните.
Полностью заряженный осветитель проработает около 1.5 часов в зависимости от условий окружающей среды и выбранных режимов освещения. Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1800 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).