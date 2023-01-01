Описание

Компактный осветитель Godox RGB mini R1 призван вывести на новый уровень ваш блог, увлечение фотографией или съемку видеороликов. Это круглый светодиодный осветитель в легком металлическом корпусе, в который встроены 66 SMD-светодиода (18х2 bi-color + 30 RGB). Вес осветителя всего 150 грамм, размеры Ø7.5х2.3 см и при этом устройство выдает мощный световой поток с высоким индексом цветопередачи CRI≈ 98 и TLCI≈ 97.

Осветитель имеет три различных режима освещения:

bi-color, когда осветитель выдает белый свет с возможностью регулировки цветовой температуры,

режим RGB (HIS) – позволяет делать заливки любым цветом (шкала HIS)

14 специальных эффектов, выполняющих различные цветосветовые сценарии.

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается пользователем в диапазоне от 2500 до 8500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%. Таким образом вы подберете правильное освещение под любые условия съемки при «смешанном « свете и получите естественную цветопередачу объекта

В режиме RGB создайте освещение любого цвета, необходимое для вышей композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). Используйте несколько осветителей, установив различные настройки света, чтобы сделать кадр еще креативнее.

14 специальных эффектов (39 разновидностей световых сценариев):

Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.

Вспышка – световая имитация импульсного света молнии в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)

Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).

Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).

Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).

Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).

Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).

Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).

Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).

Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).

Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).

Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).

Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).

SOS — передача светового сигнала SOS.

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее.

Осветитель имеет несколько вариантов крепления: он может устанавливаться на штатив при помощи резьбового отверстия 1/4", расположенного на корпусе осветителя, крепиться на тыльную сторону телефона или других объектов при помощи комплектных дисков-липучек, или в «горячий башмак» фотоаппарата через переходник-адаптер, входящий в комплект. Кроме того, осветитель имеет встроенные магниты, позволяющие ему держаться на стальных поверхностях. Комплектный купольный диффузор-рассеиватель также крепится к осветителю на магните.

Полностью заряженный осветитель проработает около 1.5 часов в зависимости от условий окружающей среды и выбранных режимов освещения. Осветитель питается от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1800 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).