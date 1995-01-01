Рефлектор Godox RFT-18 Pro предназначен специально для освещения фона. Внутренняя поверхность – белая матовая, поэтому данная насадка формирует овальное световое пятно с мягким затухающим градиентом от центра к краю. Благодаря специальной форме такую насадку можно разместить рядом с фоном и равномерно осветить его, исключив при этом попадание света на модель или в объектив камеры. Рефлектор плавно вращается в креплении на 360°. Зажимы на корпусе могут использоваться для крепления цветных желатиновых фильтров или куска белой ткани / белого пластика, который будет работать в качестве диффузионного рассеивателя.