Рассеиватель Godox RFT-09 просветный, 80 см
Код товара : УТ-00031542
Артикул : 26348
1 110 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Белый просветный рассеиватель может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Смягчает свет от солнца, вспышки, световой панели или другого источника жесткого света. В сложенном виде очень компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).